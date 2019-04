Los casos de hepatitis C disminuyeron un 10% entre 2016 y 2017

Los casos de hepatitis C en Europa disminuyeron un 10 por ciento entre 2016 y 2017, aunque los casos registrado (31.000) siguen manteniéndose en un nivel alto, según ha informado el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés).

Además, según el organismo, la variación en las prácticas de prueba nacionales y la falta de información generalizada de los casos diagnosticados no proporcionan una imagen precisa de la verdadera carga epidemiológica. De hecho, los últimos datos de vigilancia muestran que los países siguen encontrando dificultades para definir el estado de las infecciones de hepatitis, ya que la información sobre si se trataba de un caso agudo (3%) o crónico (22%), sólo estaba disponible para uno de cada cuatro informados casos.

Dado que la hepatitis aguda es difícil de diagnosticar y la mayoría de los casos se identifican a través de prácticas de detección, es probable que la mayoría de los casos de hepatitis C clasificados como "desconocidos" (75%) sean infecciones crónicas. Además, según las encuestas de prevalencia, el ECDC estima que alrededor de 5,6 millones de europeos viven con hepatitis C crónica en Europa. "La hepatitis viral crónica puede causar enfermedades hepáticas graves como la cirrosis y el cáncer, pero muchas de las personas infectadas no son conscientes de su infección debido a la ausencia de síntomas. Por el contrario, los datos de notificación sobre los diagnósticos de hepatitis C reflejan principalmente prácticas e iniciativas de pruebas locales en lugar de ofrecer una visión precisa de la verdadera carga de la hepatitis C en toda Europa", ha señalado el ECDC.

Ahora bien, los datos disponibles indican que la tasa más alta de casos recientemente diagnosticados de infección por el virus de la hepatitis C (VHC) se encuentra entre los hombres de entre 25 y 44 años de edad, un perfil que es consistente con el grupo demográfico de las personas que se inyectan drogas. De hecho, el uso de drogas inyectables sigue siendo la ruta predominante de transmisión del virus de la hepatitis C, ya que representa el 44 por ciento de los casos con información sobre el estado de la transmisión. Sin embargo, los datos sobre el modo de transmisión estaban disponibles para menos de un tercio de los casos notificados en 2017 (26%).

La información disponible sobre la prevalencia de la hepatitis C de otras fuentes también muestra que la carga de infección por el virus sigue siendo alta entre las personas que se inyectan drogas, incluida la evidencia de transmisión continua en Europa. Un hecho que, según el organismo, evidencia la necesidad de adoptar medidas de reducción de daños integrales y consistentes dirigidas a esta población en riesgo.

"Además, los informes sobre el aumento de la incidencia de hepatitis C entre hombres que tienen sexo con hombres (HSH) son cada vez más preocupantes, ya que la hepatitis C afectó inicialmente a los HSH VIH positivos. Más recientemente, también se ha informado entre los HSH VIH negativos, un cambio que requiere una respuesta específica de prevención y control", ha detallado ECDC. Para prevenir las infecciones de hepatitis, los países europeos necesitan fortalecer las prácticas locales de prevención y control como se describe en el Plan de Acción Europeo de la Organización Mundial de la Salud para la respuesta del sector de la salud a la hepatitis viral. Sobre la base de la información de la base de datos de prevalencia del ECDC, las autoridades pueden identificar grupos de población clave y áreas de alta prevalencia de hepatitis para realizar esfuerzos específicos.

