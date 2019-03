Cinco cuestiones básicas que debes saber si quieres donar médula

Existen muchas dudas y mitos que revolotean en torno a la donación de médula. ¿Me pincharán en la espalda? ¿Duele? ¿Me van a ingresar? ¿Tendría que pedirme la baja en el trabajo? ¿Puedo donar únicamente una vez o varias a lo largo de mi vida? Una vez inscrito, ¿seré donante en un plazo breve de tiempo?

Sin embargo, donar médula es mucho más sencillo de lo que parece, ya que normalmente se lleva a cabo mediante un procedimiento similar a la extracción de sangre, llamado aféresis. Tal y como señalan desde Dona Médula Aragón, “cada registro de médula ósea es una oportunidad para salvar una vida”.

¿Para qué sirve?

En la médula ósea están las células madre, que producen la sangre. Algunas enfermedades hacen que este proceso no funcione bien y la manera de corregirlo es trasplantando médula ósea al paciente.

¿Quién puede?

Personas entre 18 y 40 años con buena salud. Pero si has tenido infecciones por los virus de la hepatitis B o C o del VIH o en riesgo de haber sido infectado por ellos no puedes donar.

¿Cómo se hace?

Te harán una entrevista médica y un análisis de sangre y tendrás que firmar un consentimiento informado. Cuando haya una persona compatible que te necesite, te avisarán. Hay dos métodos: extraer las células madre de la sangre o directamente de la médula.

¿Tiene efectos secundarios?

Si se extraen las células madre de la sangre, podrás hacer vida normal, aunque puedes sentir un poco de cansancio o mareos. Si el método es la extracción directa desde la médula, tendrás que hacer reposo durante unos días.

¿Dónde?

Antes de nada, es interesante que te leas la Guía del Donante de Médula. Además, puedes informarte en el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón (Ramón Salanova, 1. Tel. 876 764 300 bsta@aragon.es).