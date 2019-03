¿Por qué es bueno comer chocolate?

En numerosas ocasiones nos resistimos a tomar chocolate pensando que engorda, fomenta la aparición del acné e, incluso, que es perjudicial para la salud. Pero, al contrario de lo que se cree, el chocolate aporta importantes beneficios para la salud física y mental de quien lo toma.

Estas son algunas de las razones por las que merece la pena tomar chocolate con moderación.

Menos estrés. Ingerir un par de onzas de chocolate negro todos los días ayuda a reducir el estrés, ya que disminuye el nivel de las hormonas que aumentan la sensación de ansiedad.

No provoca acné. Durante muchos años se ha hablado de que el chocolate es sinónimo de acné. Sin embargo, no hay ninguna evidencia científica que demuestre que existe vinculación entre el consumo de cacao y la aparición de acné. De la misma manera, no hay ningún estudio que se haga eco de que su ingesta origina migrañas.

Fortalecimiento muscular. El cacao es un producto muy rico en magnesio y eso aporta importantes valores nutricionales. Es un alimento ideal para los deportistas, porque fomenta el fortalecimiento muscular y da un mayor aporte energético que permite realizar algún tipo de actividad física de forma más continua.

Rico en antioxidantes. La manteca de cacao tiene muchas propiedades antioxidantes y puede resultar un buen remedio para prevenir el envejecimiento.

Pérdida de peso. Todo el mundo cree que cuando comes chocolate engordas, pero si tomas chocolate negro, con moderación, te llenas más. Y esto hace que disminuyan los antojos de comer otros alimentos dulces. Por eso, una onza de este chocolate puede ayudar incluso a adelgazar. .

Alivia la tos. El chocolate también puede ser un buen aliado para calmar los molestos ataques de tos. Esto se debe a u no de sus componentes, la teobromina, que puede inhibir la actividad en una parte del cerebro llamado el nervio vago.

Por todas estas razones, ahora podrá tomarse una o dos onzas de chocolate al día sin caer en el sentimiento de culpa.

