La dieta mediterránea ayuda a los atletas a mejorar la resistencia

La dieta mediterránea puede ayudar a los atletas, en solo cuatro días, a mejorar el rendimiento en los ejercicios de resistencia, según ha evidenciado un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Saint Louis (Estados Unidos) y que ha sido publicado en el 'Journal of the American College of Nutrition'.

La dieta mediterránea incluye frutas y verduras enteras, nueces, aceite de oliva y granos enteros, y evita las carnes rojas y procesadas, los lácteos, las grasas trans y saturadas y los azúcares refinados. Por su parte, la dieta occidental se caracteriza por una baja ingesta de frutas, verduras y aceites sin refinar o mínimamente procesados, y altas ingestas de grasas trans y saturadas, lácteos, azúcares refinados, aceites vegetales refinados y altamente procesados, sodio y alimentos procesados.

El estudio incluyó a siete mujeres y cuatro hombres en un estudio cruzado de secuencia aleatoria. Los participantes corrieron dos veces durante cinco kilómetros en una cinta, una vez a los cuatro días de realizar una dieta mediterránea y otra después de cuatro días con una dieta occidental. Entre ambas hubo un periodo de 16 días de separación.

Los expertos los investigadores encontraron que los participantes corrieron un seis por ciento más rápido después de comer una dieta mediterránea que después de ingerir una dieta occidental. No obstante, no se observaron diferencias entre ambas dietas en el rendimiento en las pruebas de ejercicio anaeróbico.

"Este estudio proporciona evidencia de que una dieta que se sabe que es buena para la salud también es buena para el rendimiento del ejercicio. Al igual que la población general, los atletas y otros entusiastas del ejercicio siguen dietas poco saludables. Ahora tienen un incentivo adicional para comer sano", han zanjado los expertos.

