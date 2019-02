La OCU denuncia la presencia de sustancias tóxicas en bálsamos labiales para niños

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha analizado 15 bálsamos labiales infantiles para comprobar si en su composición incluían MOSH (Mineral Oils Saturated Hydrocarbons) y/o MOASH (Mineral Oils Aromatic Hydrocarbons), sustancias tóxicas derivadas del petróleo potencialmente cancerígenas.

Todos los labiales analizados cuentan con un envase diseñado para atraer la atención de los más pequeños (sabores atrayentes, de refrescos anunciados en televisión, de personajes de dibujos animados o incluso con un complemento de regalo) y pueden encontrarse en cualquier tipo de comercio, no solo en farmacias y parafarmacias.

Según el análisis de OCU, de los 15 productos analizados, solo dos de ellos no contienen MOSH ni MOAH, al no estar elaborados con aceites minerales. Otros cuatro no contienen MOAH, pero sí MOSH por debajo del 10%, un límite apto solo para niños de más de 16 kilos o mayores de 6 años. Otros dos de los analizados, en cambio, sí superan este porcentaje del 10%, por lo que no deberían ser utilizados en ningún caso. Y el resto, siete, no contienen MOSH, pero sí MOAH, una impureza indeseable independientemente de la concentración hallada.