¿Qué son las pseudoterapias?: termina el plazo de la consulta pública de Sanidad tras la polémica

La pseudoterapia tiene en el propio nombre la sombra de una duda. Es una propuesta de cura de enfermedades, alivio de síntomas o mejora de salud, basada en criterios sin un respaldo científico válido; esto es, que no puede ser comprobada de forma fiable y que, por tanto, carece de estatus científico.

El problema es más complejo, ya que no existen los criterios absolutos sobre el tema. Una terapia que se ha mostrado eficaz en un área, puede ser considerada pseudoterapia en otra. Por ejemplo, existe un campo legítimo de estudio que todavía no ha arrojado resultados concluyentes, y sin embargo se presenta como ya validado ante la sociedad. La lógica impaciencia por atemperar o eliminar problemas graves de salud puede chocar con una temeridad que, además de no resolver el problema, puede generar consecuencias devastadoras en la salud y el ánimo de quienes experimenten con estas soluciones no certificadas por la ciencia médica.

Consideraciones de las pseudoterapias para tener en cuenta

Las pseudoterapias suelen dibujar un entorno relajante para el paciente, que busca primero el alivio y luego la cura. Aparece ahí la posibilidad de un efecto placebo (autoconvencerse de una mejoría irreal en el consumo de cierto producto o la práctica de una técnica concreta) y eso disfraza la falta de efectividad de dichas técnicas. El problema no es el bienestar momentáneo derivado de ese efecto placebo, que en muchas ocasiones se muestra eficaz en determinados momentos y siempre dentro de tratamientos controlados; lo que ocurre es que no es ético hacerlo sin informar al paciente de la verdad. Al convencerle de que esa pseudoterapia funciona, el paciente suele desechar tratamientos más incómodos, aunque se haya probado su validez.

Datos preocupantes sobre pseudoterapias