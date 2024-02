Merecido descanso

Da un poco de vértigo abrir la agenda en el móvil un domingo por la mañana y ver que no hay nada apuntado para la semana que empezará. Pasar al modo ‘mes’ y comprobar que ninguna cita está prevista en las próximas semanas.

Te has pasado los últimos días diciendo que te mereces un tiempo de descanso tras los duros meses de trabajo e incertidumbre. Que ya habría tiempo de ponerse a pensar en posibles nuevos proyectos en los que ocupar el tiempo que ibas seguro a tener, pero con tranquilidad, que te lo habías ganado. Que es cierto que no se puede parar de golpe, y que ahora eres dueño de tu hacer o no hacer, de dedicarte a eso que siempre habías querido, sin prisas ni agobios.

Ya sabes que vas a quedar cada primer jueves de mes a comer con los antiguos compañeros y compañeras de viaje, o eso con júbilo habéis prometido. Que los abrazos de despedida se han llenado de futuros cafés por tomar, y que en breve quizás te pongas a escribir ese primer artículo que firmarás como ‘ex’, sobre temas que nada tengan que ver con los expedientes que han ocupado tu mesa hasta hace escasamente un par de días.

Ya vendrá septiembre y alguna cosilla te pondrás a hacer, algo más en serio, pero sin la obligación de acudir cada mañana al despacho. De momento hay mucho que ordenar y organizar, y sobre todo tirar aquellos papeles que no sabes muy bien la causa de haberlos guardado. Tarea ardua será revisar los muchos ‘pen’ que te has traído, con diversas presentaciones en ‘power point’, e infinitos textos con los que abriste o cerraste uno u otro evento, muchos, demasiados.

Será cierto que te has ganado un descanso, pero lo dicho, da vértigo ver la agenda de la próxima semana vacía.

Javier Hernández García, exlugarteniente del Justicia de Aragón