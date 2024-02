Conquistando aceras

En las calles de Zaragoza hay mucha más superficie para los automóviles que para los peatones. Quizás por esto el Ayuntamiento ha elaborado una nueva Ordenanza de Movilidad.

En el preámbulo se señala que apuesta por "la creación de itinerarios más accesibles, seguros y cómodos en los desplazamientos a pie".

A Vox no le gusta y amenaza con votar en contra. El PP, que necesita los votos, ya ha anunciado que dará un año de prórroga para que las motos puedan seguir aparcando en las aceras. A la ultraderecha no le basta, pero algo hay que hacer porque cada día hay más gente caminando por las ciudades. En su mayoría son jubilados, que cuando dejan de trabajar se dan cuenta de que tienen piernas y comienzan a moverlas. Descubren que caminando se percibe una dimensión de la realidad que no se vislumbra desde el coche o el autobús.

La mitad de la gente cree que las distancias entre unas calles y otras son enormes porque uno de los problemas que conlleva el no andar es que se pierde la noción de las cosas más básicas. Al utilizar las piernas con asiduidad se comprende, por ejemplo, que todo está más cerca de uno mismo de lo que creíamos. El coche engaña más que la vista.

Todos deberíamos echarnos a caminar para evitar estos fallos de percepción. Además, pronto notaríamos que se activan las neuronas y se empiezan a entender cuestiones que parecían un misterio insondable.

Está demostrado científicamente que es casi imposible utilizar las piernas sin utilizar la cabeza. De hecho, los concejales zaragozanos deberían debatir la nueva Ordenanza de Movilidad dando un paseo por las aceras del Coso.

(Puede consultar aquí todos los artículos escritos en HERALDO por José Javier Rueda)