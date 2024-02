Cartas al director de HERALDO: La repetición de curso

La repetición de curso

Lo saco a colación después de leer lo que ocurrió en la comisión de educación en el Congreso de los Diputados. El tema en cuestión es si un alumno que no tiene acreditados los conocimientos debe repetir o pasar de curso.

De toda la vida el alumno que no superaba una serie de requisitos académicos no pasaba de curso y repetía hasta aprobar lo exigido. Recuerdo el esfuerzo que hacíamos la mayoría para no repetir, por muchas cosas, entre ellas, seguir con tus compañeros y amigos, no sufrir el descrédito de no superar los cursos, el tener que acoplarte a nuevos compañeros y permanecer más años en el colegio. La recompensa al esfuerzo realizado era pasar al curso siguiente. No era o todo o nada, había recuperaciones para quien le quedaba pendiente alguna asignatura. En fin, que reconocer el esfuerzo, el mérito y la capacidad tenían su premio. Bien, pues la ministra Pilar Alegría defiende lo contrario, afirma que suspender no sirve, no ayuda y en su comparecencia hizo esta pregunta: "¿han seguido a las personas que suspendían en el colegio, saben dónde están?". Y un diputado le contestó: "En el gobierno", perfectamente podía referirse al exministro Iceta, que fue expulsado de la universidad después de haber agotado las convocatorias sin superar primero. Sin embargo conozco otras personas que no fueron bien en la escuela y sin embargo en sus profesiones les ha ido fenomenal, lo que no quiere decir que haya que regalar el paso de curso, porque desincentiva a quien quiere esforzarse. ¿Qué mérito tiene trabajar y esforzarse si el resultado ya se sabe? Repetir curso sí, ofrecer apoyos también, pero hay que premiar el esfuerzo y su recompensa es pasar de curso.

Agustín Aznar Sánchez. ZARAGOZA

Vuela el caballo negro

Supongo que usted, como yo, tampoco ha pasado hambre de verdad, como les ha sucedido a 258 millones de personas en el mundo en 2023, entre los cuales hay 35 millones de niños de menos de 5 años. Además, esta situación aumenta de año en año. La inanición es dolorosa. Siempre ha habido hambre y desgraciadamente parece que seguirá habiendo en el futuro. El hambre es un problema político, que se podría solucionar si hubiera voluntad, pero como con tantos otros asuntos miramos a otro lado. En la década de 1960 unas mujeres de Acción Católica crearon Manos Unidas, una oenegé de la Iglesia para luchar contra el hambre, recaudando dinero para financiar proyectos dirigidos por misioneros en los países necesitados. Hay otras oenegés con el mismo fin. Pero ellas no bastan. En la Unión Europea no hay hambrunas desde los años siguientes a la Segunda Guerra Mundial, pero esto no quiere decir que no las pueda haber en el futuro. El hambre está en el origen de las revoluciones, desde la francesa y la rusa hasta la reciente árabe. Y es que un hambriento no tiene nada que perder. En España el Estado y la caridad están impidiendo esta lacra. Hay inmigrantes que vienen huyendo del hambre en sus países, bien causado por las crisis económicas, las guerras, las malas cosechas o por cambios en el clima o la superpoblación. ¿Qué hacer con tantos jóvenes en España sin recursos ni futuro ni esperanza? "Al abrir el tercer sello, vi un caballo negro cuyo jinete –el hambre– tenía en sus manos una balanza" (Apocalipsis 6,5), que cabalga a través de la historia hasta hoy.

Javier Pueyo Usón. ZARAGOZA

El privilegio de la amnistía

Existe preocupación al ver que, cada vez más, políticos y partidos toman decisiones que exceden de sus competencias y no atienden las cuestiones encomendadas que sí tienen solución e importancia. Un caso es la concesión de la amnistía a personas que participaron en el ‘procés’. Esta actuación irá seguida de otras, como la celebración de un referéndum en Cataluña, que igualmente dañará la calidad de nuestra democracia. Los partidos nacionalistas catalanes, a los que pertenecen los condenados o procesados, solicitan la amnistía como pago por los votos que cederán a los socialistas y que les permitirán gobernar. De prosperar las concesiones de la amnistía o el referéndum, deberá procederse inmediatamente a su derogación, ampliada con la destitución del peligroso político que las ha concedido. Dar a a los nacionalistas estos ilegales privilegios, sin información ni aprobación de las restantes comunidades, es algo que invalida lo hecho por los socialistas por su ilegalidad y favorecimiento de la desigualdad entre españoles.

José Ramón Paño Lalana. ZARAGOZA

Un terreno en el Picarral

Como residente del barrio zaragozano del Picarral-Zalfonada siento una creciente inquietud sobre un problema. Desde hace mucho tiempo, un terreno ubicado en la calle Monte Perdido ha sido objeto de desatención por parte de los propietarios anteriores, y la situación ha empeorado con el reciente cambio de propiedad. El terreno ha sido cerrado por la nueva empresa propietaria, incluyendo las aceras, lo que ha obstaculizado el paso de los viandantes y ha convertido las vallas en depósitos de basura y hojas secas. A pesar de las quejas, el Ayuntamiento no ha tomado medidas ni ha multado a los propietarios anteriores por mantener el espacio en condiciones inaceptables. La empresa Tereos tiene intención de construir una depuradora en ese lugar. Sin embargo, el terreno está calificado como urbano, no industrial. Esto plantea dudas sobre la idoneidad de ubicar una instalación industrial en un área residencial, especialmente cuando la empresa ya ha causado molestias significativas a los residentes debido a la contaminación acústica y la acumulación de residuos. Insto al Ayuntamiento de Zaragoza a abordar estos problemas de manera inmediata y efectiva, para asegurar que el espacio público sea accesible y seguro y que cualquier desarrollo industrial cumpla con las regulaciones ambientales.

Luis Gabás Azcón. ZARAGOZA

Los pasos de peatones de Ayerbe

Por el bien de los automovilistas, pero sobre todo por el de los peatones, que son los más frágiles, además de que la mayoría serán vecinos de la localidad, le sugiero al Ayuntamiento de Ayerbe que es necesario repintar los pasos de cebra por los que se cruza la carretera general, porque están totalmente borrados. Si no es de su incumbencia, debe exigir que lo haga la Dirección General de Carreteras. Transito frecuentemente por dicha travesía y, sobre todo en los momentos de menos visibilidad, es un verdadero riesgo de atropello.

José María Samper Arguis. SANTA MARÍA DE LA PEÑA (HUESCA)

