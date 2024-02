Cartas al director de HERALDO: El campo ha dicho basta

El campo ha dicho basta

Después de varias semanas viendo el campo europeo en pie de guerra, el campo español ha explotado. Era cuestión de tiempo, la situación es verdaderamente grave, muy grave. Los motivos son varios, pero principalmente estas protestas lo que están pidiendo es algo tan sencillo como poder trabajar, sin más.

El campo está asfixiado por una burocracia horrible, unas medidas agroambientales claramente diseñadas por alguien que no ha pisado un campo en su vida y una competencia de países no pertenecientes a la Unión Europea que está hundiendo los mercados, porque no se acercan ni de lejos a las normativas que han de cumplir los agricultores europeos. Todo esto, bajo el beneplácito de la UE, con la clara intención de acabar con el sector agro-ganadero europeo con la consiguiente perdida de la soberanía alimentaria de la UE. Cada cual que piense lo que quiera. Mención aparte para todo el sector agrícola y ganadero, que, mediante whatsapp, de forma espontánea y sin el amparo de nadie, se la ha jugado y se ha lanzado al asfalto con sus tractores. Creo que es algo verdaderamente histórico. Por cierto, los sindicatos... tarde, mal y nunca, aunque se estén intentando colgar ahora la medalla. Creo que han de hacer una profunda reflexión, ya que la imagen de dichos sindicatos ha quedado muy tocada. Esto es una guerra entre el sector y la UE, los agricultores han salido a pecho descubierto mientras los sindicatos estaban en la retaguardia, se ha invertido el orden y eso no es bueno. Mucho ánimo al sector y mi más sincera enhorabuena a los agricultores y ganaderos por su actitud.

José Manuel Tovar Barrios. PEDROLA (ZARAGOZA)

El esfuerzo de los agricultores

Cada día los medios de comunicación nos informan puntualmente de los enfrentamientos bélicos de todo el mundo, que no son pocos, lo que está muy bien para saber lo que pasa y que cada uno desde su puesto pueda colaborar para hallar más pronto que tarde la paz, que es lo que quieren todas las personas de buena fe. Yo por mi parte les pediría a los medios que rebajasen la información bélica y aumentaran la de los hombres de la agricultura y la ganadería, porque estos colectivos también tienen una guerra, y muy triste; y cada día se pierden puestos de trabajo por lo mal pagados que están sus productos, lo que provoca emigración de los pueblos, que poco a poco se quedan desiertos. Los que vivimos en las grandes ciudades tenemos que supervalorar los alimentos que estos ciudadanos producen con tanto esfuerzo. Y nuestras autoridades pueden hacer mucho más de lo que están haciendo por todos ellos; en particular, conseguir que los beneficios sean del productor, que es el que más trabaja y menos gana. Y termino con una frase de Henry Ford: "Unirse es el comienzo, estar juntos es el progreso, trabajar juntos es el éxito".

Enrique Gimeno Clerencia. ZARAGOZA

Hermógenes Pardos: belleza y sensibilidad

El 25 de enero, leyendo el HERALDO, al abrir una página mi mirada se detuvo ante el cuadro ‘Vista de Zaragoza’, obra del pintor Hermógenes Pardos en la Lonja. La belleza contenida en tal obra me impedía desviar la mirada, deseaba atrapar y prolongar la magia del instante. Las evocadoras imágenes zaragozanas hacían aflorar emociones y estas saltaban sin control. Tanto tiempo visitando exposiciones de arte hermético hace que al contemplar la tan añorada belleza broten sensaciones placenteras. Dice su autor: "Pinto mi intimidad". Cierto. Se observa que en su pintura ha plasmado su alma y que sin ser un pintor realista, como él mismo dice, sus obras nos acercan a la belleza de esa naturaleza a la que él ha añadido un halo de misterio acogedor y una atmósfera de ensoñación que gratifica el espíritu y los sentidos. Puedo tener un criterio muy subjetivo, pero creo que se estimula más el desarrollo de la percepción estética mirando obras equilibradas y armoniosas, que aporten serenidad; sin embargo en ocasiones contemplamos obras de apariencia caótica que tienen un punto que las hace sumamente atractivas. Recuerdo que Leonardo da Vinci decía que la belleza perece en la vida pero es inmortal en el arte. Contemplando la pintura de Hermógenes Pardos también accedemos a lo invisible y oculto del mundo que nos rodea. Es un artista que conoce todas las técnicas, pero posee algo exclusivo, su gran sensibilidad. Belleza y sensibilidad son dos buenos argumentos para transmitir las emociones que buscamos en el arte y no siempre encontramos. Gracias por esta extraordinaria exposición.

Purificación Benedí Gracia. ZARAGOZA

Del refugio de Pineta a Bielsa, adicción a la montaña

Debajo de mi pecho tengo algo que me quema. Que cuando me acerco, tengo en mi boca palabras que se agolpan y no pueden salir. Tengo todos los fines de semana una cita que cuanto más la visito, más la quiero sentir. Tengo una adicción que no quiero reprimir. Soy ‘montaña-dependiente’ y cada domingo necesito ponerme de su polvo una dosis. Mezclada con mi sangre corre por mis venas. Por mis poros la respiro. Mi saliva sabe a su sabor. Mi mente rezuma el fresco recuerdo de haber retozado con ella debajo de los pinos. De partir con ella cogidos de la mano desde el refugio de Pineta (Huesca). De haber repostado combustible en Espierba. De haber atracado en Bielsa. Y de esta manera, echar el ancla en un bar. Tengo atesorados en mi caja de caudales todos esos momentos que cuento y recuento con avaricia. Tengo un no sé qué, que me hierve no sé dónde y que me gustaría poder describir. Tengo en la caja de seguridad de mis pupilas la desnuda imagen del embalse de Bielsa. He capturado el resplandor del sol ondulando en su piel. Tengo atesoradas en mi retina a las Tres Sorores asomadas al Balcón de Pineta. Tengo en un cofre guardado el aroma de la tierra mojada. Tengo a plazo fijo todos esos momentos y el verdor del sendero que baja por encima del Canal de Cinca. Tengo un plan de jubilación que este fin de semana incrementé aportando una indecente cifra de instantes dorados. Tengo en mi cuenta corriente el capital suficiente para hacer frente a cualquier eventualidad. Tengo de las montañas, de sus terrazas donde estuve sentado con los amigos en Bielsa, remanente suficiente para pasar el resto de la semana. Y tengo tan llenas las manos de ella, que me digo: ¡no necesito nada más!

Venancio Rodríguez Sanz. ZARAGOZA

