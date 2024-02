Cartas al director de HERALDO: La incorrecta expresión ‘punto y final’

La incorrecta expresión ‘punto y final’

Se han parado a contar las veces que se oye y escribe esta aberración en quien se supone que domina la lengua española? El abanico es amplio: profesorado, personajes del mundo de la política y, por supuesto, quienes nos hablan desde los micrófonos y escriben en los diarios.

Recuerdo que un compañero de Economía jubilado lo usaba con mucha vehemencia (y de forma incorrecta) para insistir en no aguantar y cortar el comportamiento negativo del alumnado, pero ahora se suelta con total mansedumbre y en diferentes espacios. Así, por ejemplo, al terminar una retransmisión deportiva: "Ponemos punto y final desde…"; alguien dedicado a la política anuncia: "Esta votación puede suponer el punto y final a las negociaciones con..."; o algún periodista dice: "Israel ha puesto punto y final a la tregua con Palestina"; o leemos: "El Gobierno estudia poner punto y final al uso de los móviles en centros educativos".

Se ve que no advierten que ‘final’ en estos usos es un adjetivo que concuerda con ‘punto’ (como partido final, evaluación final, eliminatoria final) y no el sustantivo que debe ir unido con la conjunción ‘y’ a dicho ‘punto’. Desde bien pequeños se nos enseñaba en los dictados ese ‘punto final’, ese ‘punto último’ que indicaba el final (que en muchas ocasiones suponía un alivio), y que se distingue perfectamente del punto y seguido, punto y aparte y hasta del punto y coma, pero se ve que ahora este detalle básico ha volado por los aires.

Félix Gay Sánchez. BARBASTRO (HUESCA)

Galimatías político

La deriva catalana no tiene fin y Pedro Sánchez está enfrentado a un serio problema de gobernabilidad. Puigdemont, desde Waterloo, le está haciendo mucho daño a toda la ciudadanía española. Sánchez se tenía que haber conformado con el resultado de las elecciones y dejar gobernar a Feijóo, era lo prudente. Ahora estamos llegando a una situación límite, que nos causa un enorme descrédito ante el mundo entero. Todo, por siete diputados que le han dado vida a Sánchez a base de disgustos. La señora Nogueras falta al respeto al Poder Judicial y otros salen al paso; y es que el Estado se compone de tres poderes. Van saliendo cosas increíbles, como la trama rusa o el tema de Tsunami, saltando por los aires gente que se va a Suiza a preparar su defensa. En fin, un galimatías que no tiene arreglo fácil si no es repitiendo elecciones.

Antonio Rodríguez Cabello. ZARAGOZA

Soluciones para la falta de agua

"Nos quedamos sin agua" es la frase que oímos repetir cansinamente a la vez que quienes la pronuncian se llevan las manos a la cabeza, sin callar ni actuar. Lamentable, pero algunas regiones de España están literalmente sin agua, en particular una Cataluña que ha entrado en emergencia, con restricciones para su consumo. Eso sí, después de que el consejero de Acción Climática apelara, a comienzos de diciembre, a la bonita solución de la "solidaridad interterritorial" en forma de envío a Barcelona de barcos con agua desalada, solidaridad que el gobierno de Murcia le ha asegurado en varias ocasiones. En todo caso, no es momento de lamentaciones por una secular falta de educación a la población y nula planificación y gestión en el uso de un recurso escaso como es el agua. Ni de añorar los trasvases no realizados, necesarios para un aprovechamiento óptimo de los excedentes estacionales de algunas cuencas en beneficio de un mayor número de españoles. Pero sí parece oportuno recordar, y por qué no desempolvar, un proyecto presentado a comienzos de los años noventa por la CHE a la Generalitat, a la sazón presidida por Jordi Pujol, y que fue rechazado en el acto. Proyecto que, avalado por técnicos expertos de la CHE, proponía el trasvase de los excedentes estacionales de agua desde las cabeceras de cuenca del Noguera Pallaresa y el Segre a la del Llobregat, con muy poca necesidad de obra pública (conducción, embalses de regulación…) y empleando embalses ya construidos como el de La Baells, en la cabecera del río Llobregat. Ni una boca o palmo de terreno se iba a quedar sin agua cuencas abajo del trasvase, mucho antes de la desembocadura del Segre en el Ebro. Las razones para el rechazo fueron lógicas desde un punto de vista político: "No quiero enfrentamientos con los agricultores de la provincia de Lérida", entiéndase con posterior pérdida de votos, y, sobre todo, el ‘molt honorable’ puso énfasis en que "esa obra es poco costosa", que quizá cabría interpretar como que su 3% se quedaba en casi nada. En parte, de aquellos polvos vienen estos lodos. Insisto, no es momento de lamentaciones ni añoranzas, pero sí de abordar soluciones reales a la gestión integral del agua en España, con un soporte técnico en el que sería recomendable la no injerencia de unos políticos, en general, ineptos. Dejemos que los expertos aporten soluciones eficientes en asuntos para los que son competentes. Las decisiones políticas de despacho ya no valen, y prueba de ello es el actual movimiento de los agricultores en Europa. Los políticos y ‘opinionólogos’, en sus despachos, pero mejor callados. Si levantara la cabeza Joaquín Costa…

Luis María Orte Martínez. TARAZONA (ZARAGOZA)

Incívicos al volante

La mayoría de los conductores de vehículos de cuatro y dos ruedas no son conscientes del riesgo que la conducción supone, no sólo para el resto de las personas sino también para ellos y la gente que les acompañe. Conducir ha pasado a ser una rutina popular, de modo que puedes hoy día encontrarte con comportamientos temerarios o agresivos al volante, como no respetar la distancia de seguridad, picarse frecuentemente con otros conductores, realizar cambios bruscos de velocidad, acelerar en exceso y frenar repentinamente, llegar a los semáforos demasiado rápido y querer salir el primero y molestarse cuando alguien te adelanta, entre otros. Ante esta clara falta de civismo con grave peligro para la seguridad vial, lo más recomendable para el personal es mantenerse apartado de ellos, ya que a mayor cercanía mayor probabilidad de tener un serio percance. Y si llegara a ser necesario, hasta parar tu medio de locomoción, pudiéndolo incluso dejar allí mismo hasta que se marchara. Aunque, en estos tiempos que corren, lo mejor sin duda alguna sería grabarlo con el móvil, ya que serviría como prueba gráfica fehaciente de su mal comportamiento y, por supuesto, llamar a la Policía para evitar el riesgo de accidentes.

Asun Sánchez Ramos. ZARAGOZA

