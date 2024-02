Cartas al director de HERALDO: El amor se lleva bien con el humor

El amor se lleva bien con el humor

Pasando junto a una terraza ocupada por media docena de amigas, me llegó un trocito de su conversación en voz muy alta: "Y le dije, ¿pero es que no se te puede hacer una broma o qué?, es que te ofendes por todo". Pensé que tenía razón, está el panorama suficientemente serio como para no aliviarlo con un poco de chispa, un poco de dulce humanidad.

Es muy posible que se confunda el sentido del humor con la alegría forzada si hace falta con unos chistes o burlas sin gracia. El sentido del humor es otra cosa; empieza con no darse demasiada importancia a uno mismo, saber sonreír y, claro, tener gracia. La gracia no debe confundirse con la payasada, porque cuando tiene mejor efecto es en un ambiente de amor y respeto. La conversación, la disertación, la conferencia o el discurso puro y duro se distienden con un toque elegante de humor inteligente y cordial. Los seres humanos hemos sido dotados de la capacidad de divertirnos y de divertir a otros. Cualquier cría de animal doméstico es capaz de despertarnos una sonrisa y, por supuesto, aunque ya no se llevan tanto los bebés, ¿quién se resiste a lo que nos dan, como mi nieto Enzo, que nos conquistan la sonrisa, la risa, el corazón y el alma toda? Eso nos ofrece la idea de un Creador con sentido del humor, de la alegría y la felicidad, que nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Podemos recuperar un poco de eso en este tiempo tan rascoso? Quizá pueda ayudarnos esta idea: "Feliz el hombre que no anda según los consejos de los malvados, que no se detiene en el camino de los pecadores, que no se sienta en el asiento de los burlones" (Salmos 1:1).

José Luis Sancho Sánchez. ZARAGOZA

La tarjeta de autobús gratuita para los jubilados

Me dirijo a ustedes para ver si pueden contactar con el concejal de Medio Ambiente y Movilidad de Zaragoza y preguntarle por qué no renuevan la cantidad de ingresos marcada a los jubilados para obtener la tarjeta bus gratuita. Desde el año 2018, cuando era 30.907 € para un matrimonio, no la han modificado hasta la fecha, y eso a pesar de que la inflación que ha habido en estos seis años ha sido de alrededor de un 20%. O no quieren o no se enteran. He hablado con un empleado del Servicio de Movilidad Urbana de Zaragoza en la calle Albareda y me ha dicho que tienen muchas quejas y reclamaciones de ciudadanos sobre este tema, pero que bueno... sin explicación. Gracias por su atención y seguro que a ustedes sí les darán respuesta, ¿o no?

Jesús García Sánchez. ZARAGOZA

¿Quiere TVE que España gane el festival de Eurovisión?

Definitivamente, no quiere. A la hora de publicar esta carta ya sabremos quién va a representar al ente público en el próximo festival de música a celebrar en Suecia el próximo mes de mayo. En un esfuerzo por revitalizar el ingente presupuesto que a cada españolito nos cuesta cada año la participación en dicho certamen, TVE resucitó del baúl de los recuerdos el festival de Benidorm, al que, como no podía ser menos, hasta se le cambió el nombre para no atraer viejos recuerdos. El primer año pasó lo que pasó con Chanel, el año pasado Blanca Paloma realizó una interpretación espectacular, pero donde no hay mata no hay patata. Y este año, la canción que mayoritariamente pudiera ser la más digna de representarnos, resulta que el jurado profesional la califica en penúltimo lugar. ¿Qué criterios sigue el comité de expertos a la hora de elegir las canciones? ¿Verdaderamente se analiza en profundidad lo qué demanda Europa en este tipo de festivales? ¿Por qué se ignora y ningunea de manera intencionada toda la historia de las participaciones españolas en el citado festival, con apenas alguna presencia en estas preselecciones de anteriores participantes? No quiero echar más leña al fuego, pero este festival, dominado, viciado y anticipadamente decidido por las casas de apuestas, que son dueñas, amas y señoras del resultado final, está condenado a su más que segura desaparición. Yo que TVE, cogía las maletas, me venía para España y no iba más. Que buenos dineros nos cuesta.

Juan Manuel Torres Lucea. ZARAGOZA

Una rápida actuación policial

Quiero dar las gracias al Grupo de Policía Judicial de la comisaría de Delicias en Zaragoza. El día 24 de enero, estando trabajando en un establecimiento de la calle Sevilla, yo tenía la mochila encima de un arcón de congelación en el parte interior, entró un chico y la robó. La Policía Municipal llamó a mi marido para recoger la mochila, ya que la había encontrado un chico en la calle. Fui al día siguiente a la comisaría de la Policía Nacional de las Delicias para denunciar el robo, con el vídeo del acto de sustracción de la mochila. Dentro de ella había billetes y cambios. Luego, a las 12, dos policías me buscaron en el bar para identificar al sospechoso. A las 7 de la tarde me llamaron de la Policía para que fuese a recoger los billetes, con lo cual me siento muy agradecida por esta actuación tan rápida del Grupo de Policía Judicial de esta comisaría.

Jianing Lu. ZARAGOZA

¿Qué es la empatía?

Según la RAE la empatía es la identificación mental y afectiva de un sujeto con el estado de ánimo de otro. En una segunda acepción la explica como la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. Pues yo empatizo con los guardias civiles heridos en las manifestaciones de los CDR y en especial con el guardia civil que ha quedado tetrapléjico. Empatizo con las personas que vieron sus negocios atacados, con las personas que vieron sus coches quemados y empatizo con nuestros jueces, que se ven atacados en el Congreso sin que la señora Armengol ni el señor Bolaños, ministro de Justicia, digan nada para evitarlo. Jueces valientes que hacen bien su trabajo a pesar de tantas trabas como se les ponen. Ya solo faltaba el señor Sánchez diciéndoles lo que tienen que hacer. Y por si fuera poco tenemos a nuestra ministra de Hacienda comprendiendo al cobarde CDR que huye por miedo a ser juzgado y condenado. Señora Montero, ¡que estamos en un país donde se respetan los derechos de todas las personas! Según sus palabras, entenderá que huyan todos los delincuentes, porque, pobrecillos, van a ser juzgados; los asesinos, los maltratadores, los violadores, los ladrones, qué pena le deben de dar a nuestra ministra. ¡Qué vergüenza de país!

María del Carmen Buatas Román. ZARAGOZA

