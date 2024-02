Dicen que no hablan las plantas

Ahí va la loca soñando". Sí, parezco una lunática, una chiflada. Una verdadera insensata. Puedo seguir añadiendo adjetivos para lograr definir el estado en que me hallo (mi escasez actual de cordura) pero no esclarecerán un ápice el anubarrado delirio que me abate. Y es que, después de haberlo meditado mucho, he decidido lo siguiente: Me niego a envejecer.

Sé que el tiempo es un galgo ligero que nos alcanza de manera inexorable y que su paso veloz se evidencia con signos varios e inequívocos. Sé que, desde hace mucho, ha pintado de blanco mis cabellos, hoy disfrazados por el testarudo tinte, ha tatuado arrugas imborrables en mi cuello y en mi rostro, donde ya se descuelga la piel, que la fuerza física ha mermado y que existen otras innumerables o innombrables señales. Pero, ¿y si nos oponemos a ‘envejecer’? ¿Por qué no cuestionamos esta palabra? ¿Cómo se relacionan los cambios físicos que sufrimos con nuestra identidad? ¿Por qué la vejez debe ser, forzosamente, "el invierno de la vida"? Y, lo que es más importante, la verdadera raíz del asunto: ¿Qué es el tiempo?

"Hay canas en mi cabeza, hay en los prados escarcha; / mas yo prosigo soñando, pobre, / incurable sonámbula, / con la eterna primavera de la vida que se apaga / y la perenne frescura de los campos y las almas, / aunque los unos se agostan y aunque las otras se abrasan. / Astros y fuentes y flores, no murmuréis de mis sueños; / sin ellos, ¿cómo admiraros, ni cómo vivir sin ellos?".

Estela Puyuelo es poeta y profesora de Lengua castellana y Literatura