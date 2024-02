Cartas al director de HERALDO: El ninguneo a la educación pública

El ninguneo a la educación pública

Están en boca de todos las buenas condiciones de los maestros y maestras de la enseñanza pública. ¿Pero quién sabe las condiciones de trabajo y los entresijos a los que se exponen? Desde hace varios años el Gobierno de Aragón, sea del color que sea, ha decidido saltarse la normativa.

Desde hace varias convocatorias de oposiciones, ha decidido dejar de pagar a los nuevos funcionarios y funcionarias sus trienios y sexenios ya reconocidos, pese a que los tribunales le han advertido de la ilegalidad de este acto. Ya es hora de contar que cualquier maestro y maestra que esté en esa situación tiene que reclamar dichos emolumentos, provocando un mayor colapso y entrando en un proceso eterno. Ya es hora de contar que somos el colectivo de maestros peor pagados en toda España. No hay comunidad que pague menos que Aragón. Por no hablar de los retrasos y errores en el cobro de nóminas. Ya es hora de contar que existe una normativa que aboga por el disfrute de hasta seis semanas de lactancia para las funcionarias del Gobierno de Aragón. Pero, sorpresa, ¿saben ustedes qué colectivo no se puede beneficiar de dicho derecho todavía? Sí, las maestras. Podríamos seguir quejándonos hasta el infinito porque se podría hablar largo y tendido de ausencia de sustituciones por bajas menores de 15 días, lo que conlleva el caos en los centros. O de la contratación tardía de interinos. O de la reducción vergonzosa de personal tan esencial como técnicos de educación infantil o auxiliares de educación especial. Por no hablar del incumplimiento de ratios de forma sistemática. Pero lo vamos a dejar aquí. Simplemente, cuando oigan hablar de las buenas condiciones de los maestros y maestras de la escuela pública, o vean al político de turno hacer promesas para la educación pública, recuerden las palabras anteriores. ¡Basta ya!

Silvia Ripoll Pueyo. ZARAGOZA

El fútbol actual

Desde que tengo uso de razón reconozco que soy forofo del Zaragoza. La afición me viene de mi padre que jugó en el Real Zaragoza; de niño me llevaba a la Romareda y vi jugar a los Magníficos, a los Zaraguayos y posteriormente etapas de gloria más recientes, Morientes, Villa, Herrera, Cedrún, Nayim, Aguado, Aragón, Milito, Milosevic, Señor, Esnáider, Cáceres, Pardeza ,Higuera... ¡Qué fútbol! Tienen que pasar meses para ver buenos partidos. Hoy el fútbol ha cambiado, es físico, intenso, brusco, agobiante, sin espacios para que el jugador desarrolle su calidad y su fútbol. Los jugadores son capaces de presionar hasta el minuto cien en el área pequeña, pero el fútbol es regate, fintar, triangular, engaño, ‘dribling’, etc. A veces me aburro soberanamente viendo el fútbol actual. Me divierto más viendo a mi nieto, debilidad de abuelo, que juega en un equipo en el que con solo doce años son capaces de emocionar y de recordarnos un fútbol que ya no va a volver.

Pablo Marín Villarroya. ZARAGOZA

El andador y la música

El anciano no quiere salir a la calle, se siente inseguro, las piernas le fallan. Su hija le ha comprado un andador para evitar las caídas. A sus 90 años las piernas no le sostienen bien. Antes de comprarle el andador caminaba con la ayuda de un bastón y agarrado al brazo de su hija. Vive con ella y su familia en una urbanización cerrada. Todos los vecinos lo conocen y le saludan cuando sale de casa acompañado de la hija. Ella insistía en que fuese un poco independiente usando el andador. Al hombre le gusta la música pero es algo duro de oído. Su música favorita son los pasadobles, cuplés, tangos, de su época de joven. En la cesta del andador su hija le instaló un radio- cassette con cintas de Juanita Reina, Estrellita Castro, Lola Flores, Marujita Díaz, Sara Montiel. Le anima a pasear solo por el interior de la urbanización todos los días. Debido a su sordera, pone muy alto el volumen de las canciones, haciendo eco en los edificios de alrededor. Se siente cada día más animado en dar la vuelta a la urbanización agarrado al andador. De vez en cuando se para, cierra los ojos y da unos pasos de baile al ritmo de la música. A la hija le pide que le vista con traje y corbata, y le peine al estilo de Carlos Gardel. Unas vecinas ancianas toman el sol en uno de los bancos. Alguna se anima a bailar con él, pero no suelta el andador. Todos los días lo esperan, animadas por sus canciones.

Pilar Valero Capilla. ZARAGOZA

Se fue un amigo

A José Ángel, que nos dejó el día 22 de enero. Recuerdo aquellas tardes en torno a una mesa y un café jugando una partida de cartas, con tus padres y hermana, la felicidad que reinaba en esa casa. Hace cincuenta años llegaste a nuestras vidas, nos viste crecer y hacernos hombres, formar nuestras familias con tu bendición. Cuando habías realizado tu misión, la vida te llevó al medio rural a seguir sirviendo a los demás, y allí donde fuiste llevaste la felicidad. Recuerdo cuando me decías la alegría que sentías al haber podido llevar a gente de ochenta años, que en su vida habían visto el mar; tú lo conseguiste. Volviste a la ciudad para cuidar de tus padres y me decías qué satisfacción era poderles cuidar hasta el final de sus días. Teníamos unos planes ahora que yo iba a disponer de más tiempo libre que no podremos realizar, pero te prometo que cuando lo haga allí estarás conmigo en mi corazón. Me acompañaste en los momentos más importantes de mi vida y en la tristeza de despedir a mis seres queridos, y hoy me tengo que despedir de ti. No me lo creo, me queda el consuelo de que te reunirás con tus padres y hermana que tanto querías y cuidarás de nosotros. Escribo esto en homenaje a tu persona, aunque el homenaje nos lo diste en vida a todos los que te conocimos y compartimos tu amistad.

Jesús Ángel Lázaro Peiró. ZARAGOZA

Sobre la justicia

En julio de 2021 el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales algunos apartados del decreto sobre el estado de alarma que afectaban a los derechos y libertades recogidos en la Constitución. ¿Qué consecuencias ha producido esta sentencia? Ninguna. Nadie ha pagado por dictar aquellas leyes. Las posibles indemnizaciones requerirán tiempo y esfuerzo por parte de los recurrentes. En abril de 2023 se modificó la ley del ‘solo sí es sí’, publicada unos meses antes, por los graves problemas causados. ¿Qué consecuencias ha tenido este necesario cambio para los impulsores de la ley? Uno de estos días se aprobará la ley de la amnistía. Es probable que pasado un tiempo sea declarada inconstitucional, total o parcialmente, o contraria a los valores de la Unión Europea. Si así ocurre, ¿quién pagará por el daño causado? ¿Qué responsabilidades tienen el gobierno o los partidos al efectuar propuestas si no resultan respetuosas con la Constitución? ¿Cuál es la responsabilidad de los diputados que las apoyan con su voto?

Luciano Ibáñez Dobón. ZARAGOZA

