La editorial Sexto Piso publica ‘Fe, esperanza y carnicería’, un libro que recoge más de cuarenta horas de conversaciones mantenidas por Nick Cave y Seán O’Hagan entre el verano de 2020 y el de 2021.

En ese contexto pandémico, el artista no tarda en reflexionar sobre la idea de narrativa interrumpida y reconoce que en algún momento se cansó de las letras que contaban una historia estructurada que se movía con obediencia hacia la conclusión. Además de afirmar que someter al público al orden clásico es una especie de tiranía, considera que esta fórmula no siempre refleja la experiencia personal con autenticidad. Enfrentarse a la muerte de un hijo adolescente, al margen de la parte obvia (literal) de disolución de esa vida, genera la mayor ruptura imaginable con el orden natural de las cosas. Las canciones siguen siendo narrativas, matiza el músico, "pero he pasado las narrativas por la picadora de carne". El diálogo deriva a la decepción que parte de su público parece haber experimentado tras los últimos discos, especialmente sus seguidores más veteranos. Nick sospecha que, más que un apego por la versión antigua de los Bad Seeds, se trata de melancolía hacia el propio pasado de esos fans. Es evidente que el Nick Cave de 1983 no es el mismo de ahora. Tampoco sus fans lo son. Y aunque en mi caso no pueda dejar de admirar obras tan extraordinarias como ‘Ghosteen’, creo que hay algo hermoso en la nostalgia por aquellos años en los que bastaba una canción: no sólo para que el mundo fuera mejor durante tres minutos, sino para que lo fuera eternamente.

Ana Muñoz es escritora