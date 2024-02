Cartas al director de HERALDO: Las chaquetas usadas del presidente del Gobierno

Las chaquetas usadas del presidente del Gobierno

El presidente del Gobierno y su mano derecha, el ministro más ministro de todos, han tomado la decisión de no usar traje. En primer lugar, porque es muy molesto tener que bajarse los pantalones y quedarse con las vergüenzas al aire cada vez que lo dice el prófugo –demasiado a menudo–, al mismo tiempo que te cambias de chaqueta; y en segundo lugar, porque no hay presupuesto ni armario para todas las chaquetas cambiadas y por cambiar.

Y es que ser chaquetero –mentiroso por interés– es carísimo, ya que es casi imposible volver a usar una chaqueta de la que has renegado. La lista de chaquetas ya inservibles que ha usado quien hoy es presidente es interminable. Está la chaqueta de apoyo al 155, la de respetar la Constitución, la de no engañar a los ciudadanos, la de la igualdad de los españoles, la de no subir los impuestos, la de las líneas rojas, la de no indultar a condenados del ‘procés’, la de no liberar terroristas presos, la de defender la autodeterminación del Sahara, la de no politizar el Tribunal Constitucional ni la Fiscalía, la de apoyar a las feministas, la de respetar la lista más votada, la de no cambiar el Código penal para favorecer a unos pocos delincuentes, la de que la amnistía es inconstitucional, la de no regalar Pamplona a Bildu, la del diálogo social sin imposiciones de la sindicalista, la de no dar competencias o dinero por chantaje, etc. El resto del Gobierno, altos cargos y acólitos bien pagados tampoco van a usar trajes, por la incomodidad de vivir con los pantalones por las rodillas y no saber ya qué chaqueta ponerse. Aunque siempre está la chaqueta comodín, muy usada y gastada: la de echarles la culpa de todo a los demás sin importar de qué ni por qué ni cómo ni cuándo ni dónde. Todo vale para revolver el gallinero. Lo sabe bien.

José Manuel Solá. ZARAGOZA

Sobre la envidia

La envidia es un deseo insaciable, no sólo de bienes tangibles, sino de cualidades que tiene otra persona. El deseo vehemente va acompañado de la percepción aguda y dolorosa de que uno carece del bien que aquella persona posee. Se valora la situación como injusta e indebida, hasta desear el mal a dicha persona. Van juntos el deseo de poseer unos bienes y de privar al otro de los suyos. Es ésta una situación frecuente y manifiesta. Tanto por lo que dicen, como por lo que callan, los individuos desarrollan, quizás incontroladamente, un sentido de envidia. Se duda del ser envidiado, tanto por lo que tiene, como por lo que sabe. Se desprecia aquello que uno no posee. Bienes, situaciones, éxito y otros valores, se subestiman cuando los tiene el otro. La persona exitosa siempre será envidiada y criticada, en cuanto la envidia es una emoción negativa, que nos duele por la buena fortuna del otro. La envidia impide, en quien la padece, gozar del éxito de los otros. Provoca ansiedad, frustración y, antes que tu propio bien, buscas el mal ajeno. Son frecuentes las conversaciones donde se duda de la suerte del otro. Sin motivo, pero envueltos en el deseo de privar al otro de su fortuna o trabajo. Caín fue el primer envidioso y acabó matando a Abel, su hermano. España es un país de envidiosos. Los que son y lo parecen y los muchos que lo niegan hipócritamente. Pero envidia sana es cuando se desea algo que tiene otra persona sin pretender arrebatárselo ni entristecerse por el hecho de que lo tenga. (Más difícil).

Jesús Añaños Vinué. ZARAGOZA

Trump contra Biden

La carrera, al otro lado del Atlántico, por la presidencia de Estados Unidos comenzó con las elecciones primarias, donde los partidos políticos definirán quiénes les representarán en los comicios del próximo 5 de noviembre. Ahora bien, mientras la guerra de Ucrania puede ser un bumerán para Joe Biden, porque pese a los miles de millones de dólares inyectados Rusia va ganando y la ayuda por consiguiente no habrá servido para nada, para su contrincante, Donald Trump no puede irle mejor. Trump consiguió triunfar abrumadoramente en los dos primeros estados que celebraron las primarias, ha criticado ferozmente la labor de Biden al frente de la nación hasta llegar a involucrarlo en el conflicto armado y además se ha permitido el descaro de tildarle de «estar absolutamente perdido en ocasiones» por ser una persona senil. Y es que el sistema político estadounidense está tan desprestigiado que las múltiples denuncias en contra de Trump en vez de debilitarlo le fortalecen, presentándole a la ciudadania no sólo como quien va a ir abiertamente contra la inmigración y quien va a construir un muro en la frontera de México, sino también, ¡ojo!, como una víctima o un ciudadano perseguido por un sistema corrupto. Cosas veredes.

Diego Sánchez Bolsa. ZARAGOZA

Las profesiones del futuro

Proteger los centros médicos

Los profesionales de la sanidad son agredidos con frecuencia con insultos y amenazas, o incluso con agresiones físicas. El Gobierno de Aragón tiene que aumentar la presencia de policías y guardas de seguridad en los centros médicos, no esperemos a que ocurra algo irreparable. Son muchas las cosas que el señor Azcón ha heredado y que tiene que poner en orden. Que solucione lo aquí expresado y sanitarios y pacientes le quedarán agradecidos. Termino con una frase de Marie von Eschenbach: "Cuando llega el tiempo en que se podría, ha pasado el tiempo en que se pudo y no se hizo".

Enrique Gimeno Clerencia. ZARAGOZA

