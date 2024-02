Desde Waterloo vuelven a dejar claro que pueden arrumbar los planes de la Moncloa en cualquier momento. Esta amnistía no me sirve, dadme otra, una total y a prueba de jueces, que el que manda manda... Pero bueno, todavía no ha ocurrido nada irreparable entre el PSOE y Junts.

Si se ha roto alguna cosa, aún se puede recomponer y encarrilar la legislatura. Es verdad que Bolaños, el ministro de los embrollos, ha dicho que esta línea roja sí que es roja, porque lo que pide ahora Puigdemont sí que sería inconstitucional. Pero eso es hoy, porque puede suceder que dentro de quince días haya dejado de serlo. Y en cuanto a líneas rojas, Sánchez y Bolaños son expertos saltadores. Total, solo se trata de que los socialistas se dejen chupar un poco más de sangre. Ahora bien, si al final no hay arreglo, el Gobierno ya se puede despedir de los Presupuestos. Y entonces, ¿qué? Algunos comentaristas dicen que Sánchez se parapetaría en la prórroga presupuestaria para salvar la legislatura. O lo que se pueda. Pero al presidente no le van las trincheras, lo suyo es la guerra de movimientos. Así que no sería raro que tuviéramos elecciones generales en primavera, quizás coincidiendo con las europeas. Cuando Sánchez está acorralado pasa a la ofensiva. Así que en el PP deberían preparar la maquinaria por si acaso, que no los vuelva a coger el presidente con el pie cambiado. Porque la estrategia de Feijóo es la guerra de desgaste, disparar la artillería desde la trinchera. Y una maniobra envolvente de Sánchez lo puede desbordar. A ver qué pasa en las elecciones gallegas, porque si el PP pierde la mayoría absoluta y los socialistas entran allí a gobernar, Sánchez puede cobrar impulso para salir a campo abierto y jugarse otra vez el todo por el todo.

