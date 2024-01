Habían pasado más de quince años (menos con algunos y algunas, claro), pero la sensación de habernos visto hace muy poco permanecía. Si hay algo que marca ineludiblemente una vida es la clase y el colegio a los que fuiste.

Dicho de otro modo, cambiamos, salen arrugas, nos casamos o divorciamos, estudiamos ingeniería o magisterio, escribimos libros, hacemos lo que podemos, pero seguimos siendo el número siete de esa lista que miraba el mundo de un determinado modo. Y es que, tantos años después, reconocí comportamientos en gente que ha cambiado tanto y sigue siendo la misma. Las guasas, el alma de lideresa, las miradas huidizas y ese deseo de afirmar y demostrar que, después (o a pesar) de todo, la vida no nos ha tratado del todo mal. Por mi parte, miraba, guardaba anécdotas, me sorprendía como hago siempre con cualquier comentario ingenioso. Y guardaba para luego. Me pidieron un discurso: no supe darlo.

Hay pocas cosas más bonitas que compartir recuerdos. Miraba alrededor, ayer y después de tanto tiempo, y pensaba: "Son buena gente". Y qué más se puede esperar. En una vida hay muchas vidas y cuesta ir más allá del "todo bien, trabajando de esto". Existen lenguajes secretos que solo uno (des)conoce. Se toca solo lo superficial y esa capa de hielo solo se puede traspasar con algún abrazo y alguna mirada cómplice. Hubo de esas, sin duda, como los granos de acné que lucieron nuestras frentes. Nos guardamos un profundo cariño. No sé si lo prometido es deuda ni qué deparará el futuro, pero aquí quedan estas palabras: que no se nos acaben nunca.