La plantilla municipal se merece más

El día 9, se cerró el acuerdo que regulará las condiciones laborales del personal funcionario del Ayuntamiento de Zaragoza. Tras 50 reuniones y más de 3 años, el Consejero de Participación Ciudadana y Régimen Interior no logró el respaldo de una mayoría sindical, como habitualmente ocurría. El acuerdo fue respaldado por CSIF, Solidaridad-Forzapol, STAZ y UGT, que representan al 44% del personal municipal.

CC. OO. que ha firmado estos acuerdos con gobiernos de distinto color político, desde la Zaragoza en Común de Santiesteve al Partido Popular de Rudi, es la primera vez que no lo hace.

Uno de los motivos es la reducción de puestos de las escalas inferiores. Desde que el Partido Popular empezó a gobernar, somos unos 240 trabajadoras y trabajadores menos y unas cuantas privatizaciones más. ¿Tenemos los sindicatos que avalar en el acuerdo de condiciones laborales esta política y seguir disminuyendo la plantilla? Desde CC. OO. pensamos que no.

También, a pesar de las propuestas sindicales, se restringe un derecho laboral histórico en el Ayuntamiento como es la compensación por jubilación anticipada cuyo fin es contrarrestar la pérdida económica, superior al 20%, que supone el retiro anticipado. Esta compensación no genera costes adicionales al municipio ya que es absorbida por la diferencia de salario de quien entra, al no tener antigüedad, y por el tiempo que se tarda en cubrir a quienes se jubilan, mínimo 6 meses. Entonces, ¿cuál es el objetivo del señor Consejero? Retrasar la jubilación y evitar así el rejuvenecimiento de la plantilla.

A cambio, impone un complemento variable final de carrera que en vez de valorar cuestiones como el desempeño, el tiempo trabajado en el ayuntamiento y/o la productividad, como proponíamos desde CC. OO., se vincula a una asistencia efectiva al puesto de trabajo. Hecho que no depende de la voluntad del trabajador/a sino de otras circunstancias como su estado de salud.

El acuerdo que regulará las condiciones laborales del personal funcionario

del Ayuntamiento de Zaragoza empeora las condiciones de trabajo



Los sindicatos llevamos años peleando por el derecho a la salud y este acuerdo se lo lleva por delante, cuando condiciona retribuciones por estar en situación de incapacidad laboral por enfermedad.

Otro aspecto grave y una de las causas de mayor insatisfacción laboral, es la reducción de la movilidad. Un derecho recogido en el TREBEP, que con este acuerdo se llega incluso a penalizar económicamente, en contraposición a lo regulado recientemente para la Administración General del Estado en el RD Ley 6/2023.

Hay otras propuestas que no se han abordado, como el impulso al teletrabajo, negociado durante la Covid pero que prácticamente no se está aplicando y no se ha querido revisar, la inclusión de medidas laborales para un ayuntamiento medioambiental sostenible o cómo afecta la inteligencia artificial en las relaciones laborales del consistorio; temas claves en un acuerdo para el siglo XXI. ¿O es que todavía algunos siguen con una mentalidad del siglo XX?

En definitiva, estamos ante un acuerdo que empeora las condiciones de trabajo del personal funcionario y que implanta lo peor de las condiciones del sector privado. ¿Es esta la forma de reconocer su trabajo a la plantilla municipal, sobre todo durante la pandemia?

Los mismos representantes políticos que nos dedicaban palabras de agradecimiento, hoy nos desprecian y vuelven a poner en la diana a quienes poco tiempo atrás recibían aplausos. Independientemente las empleadas y empleados municipales seguiremos trabajando por la ciudadanía y un servicio público de calidad.

Juan Tamarit Legaz es secretario de Organización de la sección sindical de Comisiones Obreras en el Ayuntamiento de Zaragoza