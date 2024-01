José Jiménez Lozano

Pronto hará cuatro años de su muerte (nos dejó el 9 de marzo de 2020, poco antes de la ‘encerrona’ de la pandemia: ¡qué no habría comentado al respecto el que algunos han dado en llamar, con razón, "maestro de Alcazarén"!). Su memoria sigue muy viva entre sus lectores porque sus escritos recrean vida en quienes los acogen. Así definía la literatura nuestro Premio Cervantes: "Levantar vida con las palabras".

La fundación Jorge Guillén de Valladolid acaba de publicar los tomos tercero y cuarto de sus ‘Obras completas’. Son unos libros preciosos, encuadernados con esmero en el color de los acianos, esas florecillas tímidas que aparecen en tantos relatos de Jiménez Lozano. La discreta imagen de un aciano adorna además cada ejemplar, como si de un guiño entrañable a la sencillez y a la belleza se tratara. Libros pequeños y de manejo amable, que recuerdan los de la prestigiosa ‘Bibliothèque de La Pléiade’ de la editorial Gallimard, tan apreciada por don José.

A finales de 2022 aparecieron los dos primeros tomos de los ‘Diarios’, con un prólogo bellísimo de Gabriel Albiac. Era ya imposible encontrar los libros sueltos, especialmente el primer diario, ‘Los tres cuadernos rojos’, de 1986. Son textos de mirada profunda sobre los acontecimientos que fueron jalonando los días del escritor, con reflexiones preclaras sobre aquello de lo que fue testigo: lo grande y lo pequeño. Y dan cuenta también de sus lecturas, amplísimas y muy diversas. De Jiménez Lozano se ha dicho que probablemente fue el mayor erudito de la España de su tiempo. No es de extrañar. Leyó muchísimo y, desde la suya, sabía detectar la auténtica sabiduría. A sus lectores nos ha descubierto textos y autores apenas conocidos por estos pagos, de una riqueza asombrosa y casi siempre ajenos a las corrientes de moda. Nos ha abierto mundos.

Los dos tomos de los ‘Ensayos’ que acaban de ver la luz también llevan prólogo de Gabriel Albiac. Albiac y Jiménez Lozano fueron muy amigos, y la amistad deja para siempre el sello de una complicidad que desconoce la barrera del tiempo. Queda patente en el magnífico ‘Prólogo’, pero aún más, si cabe, en su primer apartado: ‘Cervantes en Port-Royal’. Albiac lo abre afirmando que Jiménez Lozano aprendió de Cervantes la real intemporalidad de la escritura: "Se escribe fuera del tiempo". Con ello destaca los rasgos de eternidad de toda escritura verdadera, tan presentes aquí y en todo Jiménez Lozano. Port-Royal aparece constantemente en su obra: el tema que, en la Francia del XVII, no fue "asunto menor", a decir de Sainte-Beuve –autor de una historia monumental del movimiento espiritual generado alrededor del monasterio de Port-Royal des Champs, en el valle de Chevreuse, al sur de París–, lo cautivó. Tal vez porque entre estos ‘amigos’ suyos del ‘Grand Siècle’ halló la autenticidad religiosa que no pudo encontrar en la España de su tiempo. Aquel era el mundo de Pascal o de Racine, el de la ‘seriedad’ kierkegaardiana dos siglos antes de Kierkegaard, otra amistad intemporal de Jiménez Lozano. Pero la cosa no queda ahí. El primer tomo de los ‘Ensayos' contiene una lectura imprescindible para los españoles interesados en ciertos ‘desgarros’ cronificados en nuestro país. Me refiero a ‘Los cementerios civiles’ y la heterodoxia española, de 1978. Este trabajo sobre uno de nuestros dramas patrios se recoge aquí con el aire nuevo de esta edición admirable, pero con la congoja latente en el alma española, "incapaz de construir lo laico" y sin embargo volcada en un "crispado empeño de sustituirlo por su contrario: el laicismo", como escribe Albiac. Jiménez Lozano explora la realidad de aquellos vergonzosos corrales adonde iban a parar heterodoxos y suicidas, así como quienes decidieron vivir al margen de la religiosidad oficial.

A la fundación Jorge Guillén y a los herederos de José Jiménez Lozano hemos de agradecer el acierto de la cuidada edición de estos ya cuatro tomos empastados en azul. Gracias a ellos se nos brinda mucha sabiduría, y no se queda esta encajonada como querrían los poderes inanes que siguen favoreciendo la ‘idiotización’ de nuestro mundo.

Carmen Herrando Cugota es profesora de la Universidad San Jorge