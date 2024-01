No sé por qué lo que ayer fui o lo que amé hoy parece teñirse de olvido –véanse las contadas excepciones para hacer servir esta discutible regla–, y desconozco el motivo por el que la piel dejó de erizarse y pasó a ser indiferente al tacto que algún día le dio sentido. Lo que dio sentido pierde uno de ellos.

Vivimos en la pérdida. Tampoco comprendo por qué las miradas que fueron magia o abrazo pueden pasar a ser desconfiadas, dolidas, tristes, traidoras, miradas huérfanas de algún cariño o alguna llama que prendió en otro tiempo. Tampoco comprendo, quién lo hace, por qué dejamos de escucharnos y así seguimos descontando, lo que dijiste fue precepto y acaso ley, poesía, inspiración, y pasó a borrarse o a desvanecerse como la tinta caduca por borrable de esos bolígrafos que se acumulan en la infancia; acordes de otro tiempo. Ha de oler inevitablemente a algo la rutina que se va llevando en ocasiones lo mejor de nosotros y aleja las feromonas que algún día sedujeron y, mientras acaso esto sucede, pierde sabor la existencia y ya nada parece tener sentido. Creo que he escrito muchas veces que habitamos en el territorio fronterizo y cortante de la contradicción y que a veces tenemos bastante con oponer resistencia a esas fuerzas humanas que apuntan hacia direcciones distintas. Nuestras brújulas no siempre son fiables y podemos perder el rumbo y por lo tanto el sentido. Es entonces, dulce consuelo, cuando seguramente no debemos permitirnos olvidar: todos sentimos y dejamos de sentir y habitamos por lo tanto un hogar común. Fuimos y somos sentidos.