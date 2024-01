¿Literal o metafórico?

Cabe describir la evolución del ser humano en dos saltos: el paso del mito al logos y el paso de la literalidad a lo metafórico. El desarrollo intelectual generó estos avances. La cultura universal crecía a hombros del pensamiento y la imaginación.

Occidente, sin embargo, está volviendo a la literalidad. Múltiples indicios lo demuestran. Desde los informes Pisa, que dicen que los adolescentes apenas entienden lo que leen, a la revisión de figuras históricas con ojos actuales. La simplificación que traen las trincheras culturales provoca el rechazo a todo aquello que desborde el realismo, ciñéndose exclusivamente a lo que se ve.

Este retroceso en la imaginación puede deberse a que las épocas en las que arraiga la incertidumbre o el miedo son épocas literales, no literarias. También influye la pérdida de la capacidad de atención que provocan las nuevas tecnologías de la información. Las redes sociales tienden a simplificarlo todo: blanco o negro, no hay grises no hay matices.

El resultado es la omnipresencia del mundo de lo literal, donde sólo existe la planicie de los significados únicos, sin elevaciones simbólicas o profundidades del pensamiento. El problema añadido es que, sin el lenguaje metafórico no hay poesía, ni refranes, ni siquiera chistes.

Y es este un grave inconveniente porque el humor y la ironía nos permiten escaparnos de la realidad cotidiana, aunque sea brevemente. El sarcasmo sirve para reírse cuando te explican que una cita es una experiencia que tienes con otra persona que te hace apreciar la soledad.