Era un niño que soñaba

El caballito voló! Me ha vuelto a ocurrir. He pasado unos días fuera de casa con la intención de conocer un lugar inédito y, al mismo tiempo, desconectar de la implacable rutina.

Esta vez, para lograrlo con éxito, incluso he tomado un avión y he permanecido tres horas surcando los aires hacia mi feliz destino, como si viajara sobre una alfombra mágica que deja atrás el invierno. Pero nada. Otra vez me ha asaltado la misma sensación a la vuelta: ¿todo ha sido un sueño producto de mi imaginación?

Cuando me sobreviene este pesar, trato de recobrar la calma y demostrarme a mí misma que solo se trata de un temor y que sí fui, que por supuesto he estado. Así que me apresuro a buscar en el espejo rastros de un moreno incipiente, algún kilito de más, signos evidentes de cansancio... O, sobre la mesa, un souvenir, alguna entrada rota, facturas arrugadas o, incluso, abro el correo electrónico para encontrar mensajes enviados desde los alojamientos que invitan a valorar la estancia… ¡Lo que sea! Algo que me demuestre que ya estoy lista para reconectarme con energías renovadas justo ahí donde lo dejé.

Cuando lo hallo, vuelvo a sentir, por un momento, el calor del fugaz verano en la piel, su sabor a sabrosa fruta madura. Pero lo cierto es que el frío del invierno, aunque destempla, no hiela el deseo de seguir viajando, incluso a costa de un fingido regreso. "Y cuando vino la muerte, / el viejo a su corazón / preguntaba: ¿Tú eres sueño? / ¡Quién sabe si despertó!".