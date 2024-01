Hoy es el día y está bien.

No me gusta el ‘hay que’ al principio de una frase. Prefiero un ‘quizá te interese’, sea lo que sea el resto de la máxima: una visita, una película, un cóctel, una decisión vital. No me gusta el ‘no me gusta’, pero a veces es impepinable fijar una postura, no se puede hacer siempre el Bartleby. Me encanta divagar: los cronómetros son para los Juegos Olímpicos, el tiempo no es tuyo ni mío y aunque trataré de no ocupar el tuyo en cosas que no te interesen, desperdiciaré el mío alejando el horizonte, porque quizá no pretenda alcanzarlo: de hecho, es imposible, siempre hay más horizonte al final del horizonte.

¿Qué prefieres, comer las cosas ricas despacio para que no se acaben, o repetir para disfrutar el doble? ¿Has hecho propósitos de año nuevo? No dejes que algún listillo te critique y pretenda convencerte de que hay que hacerlos en cualquier momento. Hoy es el día, y bien está que hoy sea el día. Que lo decidas por imperativo social es irrelevante: hey, repito, es hoy. Gimnasio, tortitas de avena, ser mejor persona, dejar de aplaudir en los aterrizajes de los aviones, no procrastinar. No me gusta que me digan que use palabras llanas, que no comunico: llevas la RAE en el móvil, ensancha tu mundo. Si no quieres, también está bien: sota, caballo y rey hacen buen caldo, como las gallinas viejas. Y si quieres escribir un cuento infantil proustiano, aunque no sepas muy bien cómo hacerlo, dale.

El reloj no se para, el tren no es pera, la manzana de Newton no flota: que no bote la pelota. Mañana será otro día, quedará uno menos para hacer lo que realmente quieres hacer.