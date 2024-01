Cartas al director de HERALDO: Una visita a Extremadura

Una visita a Extremadura

Extremadura da la sensación de ser una de las comunidades más olvidadas, nada más lejos de la realidad. Nos recibe el monasterio de Yuste, custodiado por esbeltos eucaliptos. Los pasos de Carlos I todavía resuenan por la iglesia, por el claustro gótico y oscuro y por el otro, renacentista, más alegre.

Las dehesas se nos ofrecen verdes, inmensas, encharcadas, pobladas de ganadería, permitiendo la explotación del medio y el desarrollo del mundo salvaje. Encinas y alcornoques constituyen la masa forestal. Restos arqueológicos y muestras arquitectónicas nos dejan entrever el paso de muchas civilizaciones, predominando las ciudades con sus murallas desdentadas, lo que les da un aspecto defensivo. Representativas son: Plasencia, cargada de historia con sus palacios, casas solariegas y edificios religiosos; Cáceres, crisol de muchas culturas, con un casco histórico donde se abrazan el estilo gótico y renacentista, calles medievales, casas y palacios fortificados. Un gran equilibrio arquitectónico nos ofrece Trujillo, con un castillo erigido sobre una alcazaba árabe, blasonada por los escudos esquina y salvaguardada por la estatua ecuestre de Pizarro. Nos transporta en el tiempo el anfiteatro y gran teatro de Mérida, Patrimonio de la Humanidad, y entre tragedias y comedias ves desfilar a personajes de Esquilo, Sófocles , Eurípides, Plauto, Terencio… Religiosamente, Extremadura guarda su devoción a la Virgen de Guadalupe. A lo lejos, en Almendralejo, oíamos los cañonazos de bienvenida de José de Espronceda para recibir a sus visitantes; y no es extraño, porque los extremeños son gente muy hospitalaria, que hace degustar los exquisitos manjares que tiene su cocina, entre los que predomina el cerdo, del que creo que comercializan hasta los andares.

Mariano Aguas Jáuregui. ZARAGOZA

Los defectos de las nuevas marquesinas

El Ayuntamiento de Zaragoza lleva unos meses sustituyendo las marquesinas que hay en las paradas del autobús urbano. Pero en vez de haber evolucionado y ser de mayor calidad para los usuarios, las nuevas han empeorado. En primer lugar, los dos bancos actuales han pasado a ser solamente uno, el otro lo han sustituido por un apoyo lumbar para una única persona. Apoyo que mucha gente cree que es o utiliza como papelera, ya que ahora esta ha desaparecido: segunda pérdida. Además, el panel informativo ha pasado de estar situado en la cabecera de la parada a estarlo encima de los bancos, por lo que para leerlo en vez de girar la cabeza simplemente hay que levantarse para poder verlo. Me resulta inconcebible que los responsables municipales de elegir a esta contrata no hayan podido ver este retroceso en la calidad.

Manuel Vargas Ramírez. ZARAGOZA

Cohetes pirotécnicos

Cada año cuando llegan las diversas fiestas populares resurge el debate sobre el uso de la pirotecnia. Los que están a su favor enarbolan los argumentos de que se trata de una actividad lúdica y también de un arte y una cuestión cultural que es necesario respetar. Los que están en contra resaltan el peligro que su uso supone para la integridad de las personas y la seguridad de los bienes. Aún estamos impresionados por el suceso en el que un cohete pirotécnico entró con gran estruendo por una ventana de una torre de viviendas en la bella ciudad guipuzcoana de Rentería esta última Nochevieja, provocando un voraz incendio así como desatando el pánico, afortunadamente sin fallecidos. Y es que no deja de ser curiosa la paradoja respecto a su venta, uso y manipulación, ya que al no estar prohibida en la mayoría de las ordenanzas de nuestros municipios parece haber una mínima exigencia o demasiada permisividad; en román paladino, manga ancha para este tipo de explosivos.

Miguel Sánchez Trasobares. ZARAGOZA

La injusticia de un impuesto

Las informaciones que recibimos sobre cualquier tema pueden hacerse de múltiples maneras y, siendo todas ellas ciertas, los receptores pueden llegar a conclusiones diferentes y a veces opuestas. Por ejemplo, esto sucede cuando se trabaja con porcentajes. ¿Qué es mayor un 10% o un 5%? La respuesta es: según la base sobre la que se hace. Las pensiones se subieron un 8,5% y un 3,5% aumentó lo que cobran los parlamentarios, ¿qué subida fue mayor? Fácilmente se puede suponer que cayó a favor de los segundos. Pasa lo mismo en otros ámbitos. La banca tiene unas ganancias desorbitadas y consecuentemente hay que imponerle un alto impuesto, pero la banca es un ente abstracto que está formado por entes concretos que son los accionistas poseedores de los títulos, es decir, acciones. Tomando como referencia uno de los más importantes bancos españoles puede verse que la propiedad está repartida entre 778.000 accionistas, de los cuales el 41,5% tienen menos de 500 acciones y el 45,8% entre 500 y 5.000. Quiere esto decir que la mayoría de los accionistas son pequeños propietarios que ven mermados sus beneficios por un impuesto que se aplica bajo el título de ‘grandes fortunas’. No se hace sobre las ganancias individuales sino bajo el lema de ‘café para todos’. Suena todo esto a una cierta demagogia, una excusa recaudatoria, que castiga al pequeño ahorrador siempre expuesto a perder lo que tiene, sometido a un juego bursátil que difícilmente entiende y en el que a veces lo pierde todo. Se lo pueden preguntar a los accionistas del Banco Popular. La ciudadanía entiende que el impuesto se pague sobre el individuo, lo demás es demagogia

Francisco Alós Barduzal. ZARAGOZA

La educación hasta los 18 años

El Gobierno quiere subir la edad de la educación obligatoria hasta los 18 años para maquillar el abandono escolar, otro parche sin sentido. ¿Si se pasa de curso sin tener acreditada la competencia, para qué servirá? Servirá para complicar aún más la formación a los que tengan ganas y capacidades, ya que si no hay clases con un nivel homogéneo los que no quieren estudiar retrasarán a los sí quieren hacerlo, con lo cual aumentará el fracaso escolar en conjunto, eso sí a los 18 años. Alargar la edad de la educación obligatoria no parece mal, siempre y cuando planteen varias opciones en FP. Si el alumno no quiere estudiar, obligarle a elegir una especialidad y reducir la formación a lo específico de esa rama, con más prácticas, hasta que hayan adquirido las habilidades adecuadas. Dejando claro que el abandono escolar no es contemplable y fomentando la cultura del esfuerzo, si no, no servirá de nada.

Agustín Aznar Sánchez. ZARAGOZA

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es

(Puede consultar aquí todas las Cartas al director publicadas en HERALDO)