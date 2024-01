El fin de Tik Tok

El enemigo más inesperado quizá sea el fuego amigo, empeñándose la experiencia en demostrar empíricamente que no implementamos el mismo control para lo que etiquetamos como externo, que para lo que asumimos como propio. Bien lo sabía Ulises (conocedor de la maestría de sus enemigos en la cría y en la doma), al proponer a los griegos de hermosas grebas su caballo troyano, como tampoco le era ajeno a ningún caballero que –desde lo más profundo de su armadura y antes de lanzarse a la batalla– iniciara su rezo con un "de los amigos me guarde dios, que de los enemigos me guardo yo"; y es que ¿quién, en su sano juicio, pone sus mejores defensas en la retaguardia? De ello que, por causa de algún ‘fuego amigo’, se termine por morir de éxito.

Sépase que de darse el mal o el error por descuido, impericia o dejadez, éstos se albergan ocultos en el corazón de nuestras acciones y allí engendran un gólem que pronto demuestra su vida propia, obrando el caos y el pánico entre quienes lo contemplan merodeando su aterrada vigilia. Esta idea me viene sobrevenida por la noticia de la introducción de cambios en Tik-Tok (red que les confieso no uso), entre los que se incluye la omisión de acción alguna para mostrar el siguiente vídeo, hecho que –a mi juicio– constituye un disparo en el pie, pues, en ese gesto atávico de desplazar regularmente el dedo sobre la pantalla, encuentro una reminiscencia del trabajo mecánico que se da al hilar, al tejer o al golpear el filo del sílex. Eliminado ese toque seminconsciente, productivo, ¿qué queda sino una suerte de agresión, un empacho imparable de vídeos, que antes reclamábamos realizando ese picoteo en el comedero virtual?

Mientras tanto –hablando de redes– la Universidad Internacional de La Rioja ha desarrollado su ‘Hatemedia’, la primera plataforma que mide científicamente la presencia de expresiones de odio en los medios informativos digitales españoles, mediante la cual, han observado que el principal causante de mensajes de odio en nuestras redes proviene del odio político con una diferencia de siete contra uno frente al siguiente: el odio a las mujeres. Qué pobreza la de tales ‘influencers político/intelectuales’: bloquéenlos, por favor.

Ricardo Díez Pellejero es ingeniero y poeta