Piedras en el camino

Por qué se ve la luna si no es de noche?, pregunta mi sobrino Max señalando al cielo. Son las cinco de la tarde, hemos salido a dar un paseo y el sol de invierno calienta nuestros cuerpos sin que nada ni nadie oponga resistencia. Parece que las cosas no siempre suceden como se las hemos contado y algo en el gesto de mi sobrino se tuerce. Le explico lo que recuerdo de las clases de ‘Cono’, pero me temo que no resulto demasiado convincente porque en seguida redirige el dedo (y la conversación) al suelo. ¿Sabes que en el monedero llevo una piedra muy pequeña que me regalaste cuando eras bebé?, le digo como si estuviera confesándole un secreto muy valioso. Sí, una piedra bebé, asocia mientras las va colocando en fila, entregado en cuerpo y alma a las cosas terrenales, que son las que domina y al fin y al cabo lo hacen sentir seguro. Esa noche me desvelo. Nos acercamos a la última luna llena del año y su luz llega hasta mi cama y la atraviesa como si me hubiese dejado algo encendido fuera. Tomo de la mesilla el manuscrito de poemas de mi amigo Javier, que vino a verme esta semana. Sus poemas son melancólicos, pero serenos, y eso me parece tan admirable como decidir si las piedras son obstáculos o parte de un juego exactamente igual que hace Max, que todavía no ha tenido ni tiempo de descubrir en qué consiste la nostalgia. Porque "aunque haga llorar al mundo / y logre cercenar el tiempo, / nada ni nadie se detiene: / así son las normas impuestas / de este juego que no hemos elegido / y que siempre nos sorprende".

Ana Muñoz es escritora