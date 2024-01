En torno a las ocho de la tarde, víspera de nochebuena, un extraño cuerpo celeste atravesó el firmamento.

Apenas unos segundos bastaron para sembrar el debate de los afortunados que lo percibieron. Blanco, esmeralda y ocre. Las interpretaciones, tantas como personas, iban desde la estrella fugaz al satélite fallido, pasando por algún ensayo de fuego artificial. Todo con tal de no barajar asuntos bélicos en días de fiesta, pese a que el devenir de los tiempos nos incite a conjeturas más bien catastrofistas. Los periódicos disiparon las dudas poco después: un superbólido verde había surcado el cielo de la península. Sea cual fuere su naturaleza, el asteroide versicolor podía convertirse tanto en una prueba de fe como en el atisbo de un deseo para el año nuevo, que ojalá sirviera al empeño de abandonar estos tiempos convulsos de estupidez polarizada. Su luz invita a evadirse de ese escenario mediático para disciplinados consumidores del pensamiento único, enterarse más y mejor, leer menos fragmentos y buscar las fuentes, por una reflexión fluida. Aspirar a la autocrítica sin represalias, porque no siempre se puede estar a favor o en contra, ni es fácil asumir una postura entre dos lógicas que no lo son tanto. A quienes no les falte otra cosa esencial, como la salud o el alimento, que 2024 les traiga la más variada paleta de colores. Que la opinión tornasolada se convierta en una facultad imperativa: el derecho al matiz. Está el mundo como para no explorar las zonas intermedias; está el horizonte como para desdeñar la magia incandescente de los astros.

Almudena Vidorreta es escritora y profesora