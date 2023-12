Mis películas de 2023

Repaso las muchas películas que he visto y de las que he escrito a lo largo de 2023 y compruebo que hay dos que me gustaron especialmente y me parecieron excepcionales cinematográficamente. Las dos, estadounidenses y dirigidas por dos maestros tan distintos como Martin Scorsese y Christopher Nolan. Estoy refiriéndome a ‘Los asesinos de la luna’ y ‘Oppenheimer’, a las que di la máxima calificación, algo que me cuesta conceder porque creo que las obras maestras solo se dan muy de vez en cuando. Sin embargo, mientras repaso, me doy cuenta de que ha sido el cine español el que este año ha captado con más fuerza mi atención y hasta mi corazón. Porque ha habido unas cuantas películas que son de las que no se olvidan, que están hechas con talento y oficio y derrochan emoción y sentimiento. Son de esas que no te importa volver a ver una segunda vez. Como ‘Robot Dreams’, un cuento delicioso de Pablo Berger; ‘El maestro que prometió el mar’, una lección de vida e historia de Patricia Font; ‘Saben aquell’, emocionante e intenso retrato de un gran amor y de un enorme desgarro interior, que dirigió David Trueba; ‘Cerrar los ojos’, el regreso intenso y necesario de Víctor Erice; ‘Creatura’, una aproximación al cuerpo y al deseo reprimido, de Elena Martín; o ’20.000 especies de abejas’, esa dura y tierna historia sobre alguien que se siente en un cuerpo equivocado, de Estíbaliz Urresola. No han sido los únicos buenos títulos del cine español, pero sí los que a mí más me han llegado.

Feliz año nuevo y aprovechen para ir y disfrutar cuando llegue el buen cine de 2024.