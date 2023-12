El nudo gordiano de la plaza de Paraíso

Cuánto hace que la plaza de Paraíso se ha convertido en un nudo gordiano? Allí concurren varias vías de comunicación, algunas de ellas con el flamante título de carretera nacional, como la 232 del paseo de Pamplona, la 330 de la Gran Vía o la N-232 del paseo de la Constitución. Además del paseo de Sagasta que si bien no es carretera nacional nos conduce al descanso eterno. En la mencionada plaza se entrecruzan un gran número de autobuses urbanos: 21, 22, 23, 25, 32, 33, 34, 35, 38, 40 y 51. Y no nos olvidemos del tranvía, con dos líneas, una de subida y otra de bajada, aparte de taxis, automóviles particulares, motos, vmp y peatones . No hace falta que les recuerde que la regulación semafórica es un desastre, se le ha dado prioridad al tranvía en detrimento del resto de los vehículos, lo que da lugar a unos embotellamientos descomunales. Sin ir más lejos, el jueves 21 tardé en recorrer el tramo que va desde el edificio de la Policía Nacional hasta Ibercaja más de veinte minutos. Quizás hoy que disponemos de inteligencia artificial no estaría de más una vuelta de tuerca para buscar una solución a tan enojoso problema. Quizás a mi buen amigo José María Valero, que es quien más sabe de tranvías y trenes del mundo, se le ocurra alguna idea. ¿Es imposible o falta voluntad política? Si el tranvía se detiene en las paradas para que suban y bajen los pasajeros, ¿por qué no se para en las intersecciones para facilitar el tránsito del resto de los vehículos?

Miguel Ángel Marqueta

ZARAGOZA

Multas en el hospital

Quisiera hacer pública mi más indignada queja por la avalancha de multas de tráfico que la Policía Local nos está poniendo a los trabajadores del Hospital Royo Villanova por estacionar por las mañanas, en el parking del mismo, donde buena o malamente se puede, sobre todo desde que han empezado las obras para la instalación de la nueva resonancia magnética. Desde que comenzaran dichas obras, allá por el mes de mayo, se ha reducido de forma muy importante el número de plazas de aparcamiento, por lo que a la hora que solemos llegar a trabajar, en torno a las 7.40, no suele haber ninguna, teniendo que aparcar en sitios con línea continua, pero sin molestar a otros coches, porque no hay otros. La Policía Local ya ni se molesta en redactar y dejar el dichoso papel rosa en el parabrisas, simplemente hace un foto sin bajar del coche. En poco tiempo me han puesto hasta tres, aun llevando un distintivo en el coche como que soy trabajador del hospital y estoy autorizado. En una ocasión, fui a hablar con el superintendente de la comisaría de Pablo Ruiz Picasso, desde donde la Policía Local controla ese aparcamiento, para explicarle el problema. Me dijo que lo tendrían en cuenta, pero nos siguen poniendo multas, no por la infracción en sí, que es leve, sino para recaudar a costa del trabajador. Por favor, dennos un respiro, que venimos a trabajar.

Juan José Sebastián Domingo

Zaragoza

Los solares dela calle Embarcadero

Hace unos días y por acuerdo entre la DGA y el Ayuntamiento de Zaragoza, se ha resuelto el conflicto que existía entre ambas instituciones sobre los solares de la calle Embarcadero. Estos solares quedarán en propiedad municipal y a cambio se ceden a la DGA varios solares en barrios de Zaragoza, para construir más de 500 viviendas sociales. Ello ayudará a que muchas familias pueden ocupar una vivienda social, con unos alquileres que sean asequibles para su situación económica. Ese satisfactorio acuerdo permitirá que los solares de la calle Embarcadero puedan seguir ocupados por los más de 500 vehículos que diariamente aparcan allí. Pero este acuerdo no puede hacer olvidar que el barrio de Casablanca es uno de los peor dotados, en cuanto que carece de espacios públicos y de equipamientos deportivos y culturales, que se habían previsto en el plan especial del área U-58-1 Casablanca-Fuente de los Incrédulos. Después de tantos años de falta de inversiones y al pasar el solar a propiedad municipal, deben ponerse en marcha de inmediato los siguientes asuntos pendientes: 1.- Modificación de la calle Embarcadero para su ampliación y actualización. 2.- Acondicionar y reparar el espacio de parking, muy deteriorado, y en el cual no se ha invertido nada, estando actualmente en pésimas condiciones. 3.- Dotar al solar de equipamientos deportivos y culturales de los que carece el barrio, y hacerlo compatible con la función de parking gratuito que actualmente ejerce. 4.-Asimismo debería convertirse la zona del fondo del solar, que actualmente se convierte en un pequeño lago con las lluvias, en un espacio público ajardinado y con juegos infantiles y espacio para convivencia de los ciudadanos. Este es el momento, señora alcaldesa, de desarrollar un buen proyecto y dotarlo de la inversión necesaria para solucionar los problemas de este barrio y mejorar la vida de los vecinos. Y hacerlo ya. ¡Llevamos esperando muchos años!

José Martín Escudero

De la Asociación de Vecinos Casablanca. zaragoza

Puerta oscura, puerta luminosa

En la vida de la persona, se dan fenómenos que transforman, con perfección y belleza, una célula viviente en un ser humano, lo cual es un milagro de por sí, que se realiza cada día ante nuestros ojos, unos toman la puerta oscura otros la puerta luminosa. El feto ha convivido con la oscuridad en el vientre materno (puerta oscura) y que en determinado momento ‘motu proprio’, en el parto, optará por la puerta luminosa a la vida personal, a la luz, al placer y al dolor. Por analogía, bien pudiera ser que la muerte se tratase de un segundo parto, esa puerta oscura que representa la muerte y que conduce a la puerta luminosa que no tiene principio ni fin y que llamamos eternidad. ¿Increíble? ¿Y no lo es menos que de un óvulo y un espermatozoide surja una persona con sus cualidades genéticas heredadas, pensante y creadora de culturas y civilizaciones? Como también lo es que de las partículas subatómicas haya surgido este vasto universo o multiverso. ¿Teofanía? De este modo, resulta inimaginable lo que puede suceder en el segundo parto, qué habrá tras la puerta oscura de la muerte, es una analogía real o se trata de una mera elucubración, la contemplamos todos los días en los que nacen y quienes mueren. Hogaño, la Antropología y los pedagogos, a nuestras preguntas y necesidades, nos ofrecen explicaciones imaginarias, por medio de relatos casi siempre políticos, cargados de ideología, pero camuflados de cultura, sociología, filosofía o religión. Esta debiera ser la primera lección en la Escuela, pero no lo es. Lamentablemente. El informe PISA, a todas luces demoledor, comenzando por Cataluña, otrora faro y guía de la educación y el progreso en España. Hoy en último lugar. Imposible digerir con la luz de la razón, pero que adelanta el paso hacia la puerta oscura.

Isidoro Berdié Bueno

ZARAGOZA