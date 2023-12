¿El tiempo o la vida?

Medimos con diversos instrumentos el tiempo como algo lineal y sucesivo, días tras días, meses tras meses.

El tiempo como un picapedrero, repite su intervalo una y otra vez, vacío de significado. La vida es otra cosa. Llena de recuerdos, la memoria está llena de relaciones con personas y objetos.

El tiempo se compone de partes iguales con duraciones semejantes, la vida, en cambio, está llena de sensaciones, imágenes, olores, personas, todo irregular y lleno de sentido.

En el mundo social reina el tiempo, en el mundo de los afectos la vida y sus ritmos. Un año pronto a comenzar puede ser llenado de metas medibles, incluso se puede hacer promesas como si fueran objetivos laborales realizables con disciplina y dedicación.

Hasta un nacimiento o un fallecimiento puede ser comentado como el rápido paso del tiempo para ver crecer o para dar oportunidad para que pase el dolor.

El uso de máquinas del tiempo -relojes, calendarios- nos ha convencido de que existe. El tiempo solo es una medida de la organización social. Lo que tenemos es vida y su movimiento casi imperceptible de cambio lento, de crecimiento y de maduración. En la vida hay creación, repeticiones, errores y erratas. En la vida encontramos ciclos y errancias en la forma de amor, viajes, charlas, fiestas. En el tiempo se habla de propósitos y organización para cumplir las metas de estudio, trabajo, proyectos, dinero.

Navidad y Noche Vieja son medidas de tiempo, pero también instantes de vida, y por eso, en momentos incómodos. El recuerdo de los que no están o están lejos, de lo que pudo haber sido y no fue o, peor, de lo que fue -feliz y vívido- y hoy no es. Frente al imperativo del tiempo social como optimismo mercantil de compra y consumo, se impone -en cada brindis, en silencio- la vida, que con sus idas y vueltas, nos recuerda que en toda fiesta se celebra y se sueña, pero también se vive y se calla.

Daniel H. Cabrera Altieri es profesor de Periodismo (Unizar) e investigador del Instituto de Filosofía del CSIC