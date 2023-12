Voy por el campo, no se ve nada, solo la punta de mis dedos por suerte son biomecánicos y tienen leds que chispean.

También tengo el foco de Polifemo, un tercer ojo que ora es luz ora visión noctura y así hasta que te canses de leer las instrucciones, que por lo demás vienen ya insertadas en el chip cerebral y no hay que ‘leerlas’ pues ellas te leen a ti, pues es un invento tan ingenioso que se puede intercambiar, igual lo llevas tú que lo llevo yo y además con la ventaja de que si quieres conserva la info y va muy bien para recordar a seres queridos y los encargos y tareas, porque por ejemplo en un trabajo si uno hace una parte y le pasa el chip a otro pues ese otro u otra puede seguir y no hay fricciones ni errores, ya casi no nos acordamos de cuando la comunicación estaba llena de ruido e interferencias y al pasar de A a B había cambios y no digamos al pasar de B a C, así que es un gran invento el chip cerebral que además lo da el gobierno si le votas, ya que el mismo chip le informa en el acto si le has votado y si no lo anula y te da garrampas, aunque es verdad que para lo que hay que hacer tampoco haría falta porque trabajos propiamente dichos como eran antes de la Gran Disrupción tampoco hay o si los hay nadie sabe dónde están, ya los humanos solo valemos para votar y pronto ni eso hará falta, pero bueno al menos tenemos acceso gratis a todas las retransmisiones en directo y podemos coger vehículos que nos llevan y nos traen y podemos dejarlos aparcados donde sea, que nadie nos multa ni nos agobia, el caso es que me he perdido en la niebla, ¿quién soy?

