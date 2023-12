Tampoco el cerebro es el centro

La inteligencia artificial ha dado un salto cualitativo que ha sorprendido incluso a muchos expertos; se está logrando reproducir el comportamiento del cerebro humano en cuanto a tareas de muy alto nivel.

Ya había muchas tareas que un ordenador hacía mejor que los hombres. Realizar operaciones matemáticas fue lo primero. La diferencia es tan abismal que incluso la comparación es hiriente. Consideremos un solo procesador (CPU) de un ordenador de nuestra casa. Si pusiéramos a esta CPU a hacer multiplicaciones sería capaz de hacer cien mil millones en un segundo. A un humano una operación de estas (multiplicar dos números de 7 u 8 cifras) le cuesta del orden del minuto (con cuidado de no equivocarse). ¿Cuánto es más rápida una CPU que un humano? Para igualar a un simple procesador, necesitaríamos que toda la humanidad estuviera haciendo multiplicaciones durante un cuarto de hora. De otra manera: un hombre, debería estar haciendo multiplicaciones durante 200 mil años para hacer las que hace una CPU en un segundo.

Es pertinente hablar de esto, pues en la base de la inteligencia artificial está la capacidad de las CPU para hacer multiplicaciones.

Se pensaba durante milenios que la Tierra era el centro del universo, pero no era

verdad

Desde hace años los ordenadores nos adelantan sin discusión en más cosas. Por ejemplo en reconocer caras. Pueden reconocer cientos de miles de caras de un vistazo. Y no digamos en almacenar información. De hecho la ‘memoria’ de los ordenadores es exacta, no se pierde y no tiene límite. Toda la información disponible en el mundo es accesible y puede sernos mostrada (recordada) en cualquier momento.

Hasta ahora, ciertamente, las tareas más elevadas del cerebro escapaban a los ordenadores. Analizar una simple frase, su contenido, saber si era positiva o negativa, si era mordaz, etc., resultaba altamente complejo. Crear textos nuevos con sentido, mezclar información para generar nuevos contenidos no era posible. Mantener una conversación de fondo sobre cualquier tema sólo estaba al alcance de los humanos.

Hoy todo esto se ha roto. Y al unirlo todo, se dispone de capacidad de cálculo sin límites, de memoria sin límites, de capacidad de síntesis sin límites, de capacidad de aprendizaje sin límites. Ahora el rincón donde el Hombre era el dueño y señor se ha encogido un poco más.

Pero esto ya nos había pasado. Tal vez lo más parecido fue el fin del geocentrismo. Hasta el siglo XVI se suponía que la Tierra era el centro del universo, que todo giraba en torno a ella. Grandes científicos (algunos lo pagaron con su vida) dejaron claro que la Tierra no era el centro. Eso fue un gran disgusto para la mayoría, para los seres humanos que vieron reducida su importancia. Pero es que luego se vio que el Sol tampoco era el centro. Incluso cuando Einstein creó su magna Teoría de la Relatividad General, se creía que nuestro universo se reducía a una sola (la nuestra) galaxia. Ahora sabemos que nuestro planeta es uno de tantos, en torno a una estrella normal, de una galaxia anodina, junto a billones de otras galaxias, incluso, quién sabe, de uno de tantos universos.

En fin, que desde el punto de vista cósmico, no significamos absolutamente nada.

Todavía tendemos a pensar que nuestro cerebro es el centro único de la actividad inteligente. Pero la inteligencia artificial viene a demostrar que no es así

Pero nos quedaba el reducto homocéntrico de nuestro cerebro. En la Tierra no hay animal que se nos pueda comparar. De hecho se ha dicho durante miles de años (y se sigue diciendo) que somos los únicos inteligentes, los únicos con alma, las únicas criaturas creadas por Dios a su imagen y semejanza. Eso nos hacía únicos, irrepetibles, orgullosos y prepotentes.

La inteligencia artificial ha venido a borrar esa sonrisa condescendiente de nuestra boca. Nos está superando y pocos dudan de que finalmente será mucho más inteligente que nosotros en todos los sentidos. Nos toca una cura de humildad, buscar de nuevo nuestro sitio. Pero el Renacimiento, tras la pérdida del geocentrismo, significó un resurgir de la civilización, una explosión de ciencia, tecnología, arte; una mejora gigantesca de la calidad de vida humana. Debemos dejar de lado las obsesiones apocalípticas basadas en una rabieta por perder nuestro protagonismo, y prepararnos para un nuevo salto cualitativo en el avance, la calidad de vida y la felicidad de la raza humana.