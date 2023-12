Who by fire?

Quién con PISA? ¿Quién evaluando por competencias? ¿Quién recitando los afluentes del Ebro y las tablas de multiplicar? ¿Quién con ginebra y cena de empresa? ¿Quién fumando un pitillo a escondidas en la terraza?

¿Quién pasándole el bombo a Kevin Magee? ¿Quién escucha los gritos en Tapicerías Bonafonte? ¿Quién en el autobús escolar mientras explotaba la Casa Cuartel de Zaragoza? ¿Quién dándole Pamplona a ETA? ¿Quién no recuerda donde estaba el día que mataron a Tomás Caballero? ¿Quién calla frente a un nuevo Plan Hidrológico? ¿Quién dice ahora ‘toda el agua acaba en el mar’? ¿Quién ocupará ahora el almacén de La Muela? ¿Quién es el jauto que considera Periferias el mayor problema de Huesca? ¿Quién cambia doce minutos de Falcon por cuarenta y cinco de carretera? ¿Quién me echa en cara mi huella de carbono? ¿Quién sigue sin mandar un especialista al colegio de Ateca? ¿Quién llora por las jóvenes actrices españolas? ¿Quién lo hace por ser jóvenes y artistas? ¿Quién me devolverá a mis seres queridos? ¿Quién me convirtió en el tío Octavio? ¿Quién lleva la cuenta de las vacunas que lleva puestas? ¿Quién viendo conmigo ‘Golda’? ¿Quién con Cohen junto al Canal de Suez? ¿Y quién olvida lo que sucedió el 7 de octubre? ¿Quién sigue viendo la guerra en blanco y negro? ¿Quién será el primer ababol que me felicite el Solsticio? ¿Quién puede decir que hay algo mejor que celebrar el cumpleaños de su hijo junto a su familia? Y entonces, ¿Quién digo que llama?