Cartas al director de HERALDO: El jersey y otras prendas de abrigo

En Zaragoza se inauguraron las luces navideñas el 1 de este mes con estruendo de fuegos artificiales. No se vio al presidente del Gobierno aragonés con un jersey navideño, como la presidenta madrileña, que llevaba uno del Metro de Madrid que se puede comprar, en las tiendas que hay en un par de estaciones, por 24,95 euros.

En Zaragoza no hay metro, pero las empresas del tranvía o del bus podrían haber confeccionado un jersey navideño. El jersey es una prenda de punto, cerrada y con mangas, muy eficaz contra el frío, que cubre desde del cuello hasta la cintura. El origen de su nombre se halla en las islas de Jersey y Guernsey, dependencias de la Corona Británica situadas en el canal de la Mancha. La lana para confeccionar esta prenda usada por campesinos y pescadores para combatir la humedad y el frío provenía de ovejas merinas de estas mismas islas. Otras fuentes dicen que esa lana se empezó a importar alrededor del siglo XVI desde el Reino Unido. Al jersey también se le ha llamado suéter. El jersey es una prenda de uso indiscriminado, lo mismo para la mujer que para el hombre. Las prendas de abrigo para combatir el frío tienen varios nombres: parka, anorak, trenca, casaca, cazadora. En un principio de su historia el abrigo no tenía la misión de proteger contra las inclemencias del tiempo sino que marcaba la posición social de quien lo llevaba. La parka suele incluir una capucha y un acolchado de aislamiento térmico. El anorak es una chaqueta impermeable, también con capucha. La trenca se cierra con botones de forma alargada que se sujetan con alamares. La casaca es una especie de gabán hasta los tobillos, sin cuello, que carece de ojales. El uso de la cazadora, también denominada chupa, procede de los pilotos británicos de la II Guerra Mundial.

Antonio Nadal Pería. ZARAGOZA

Luces y bombas

Se adornan las calles de la ciudad con luces ostentosas. La noche se ilumina en colores y suena música navideña de los comercios, recibiendo la llegada de la Navidad. Paseos llenos de gente, tiendas y grandes almacenes esperando la llegada de los clientes. En estas fechas el mundo se convierte en una fiesta. ¿Pero quién celebra en el mundo la fiesta? Nos llegan imágenes de guerra en las televisiones de casa y de los bares. Estallidos de bombas que iluminan una ciudad entera, destruyendo edificios con familias agazapadas en su interior, incapaces de protegerse. No son cantos de villancicos los que oyen al salir entre los escombros de sus propias casas. Madres que llevan el cadáver de su hijo de pocos meses en brazos. En nuestra casa cantamos "Hacia Belén va una burra, rin, rin, yo me remendaba, yo me remendé, yo me eché un remiendo, yo me lo quité". Los niños de Belén ya no llevan panderetas, llevan palos para defenderse no saben de quién. Comen el polvo que cubre su cuerpecillos todavía no desarrollados. Para ellos es un juego de policías y ladrones. Se miran, se ríen, son héroes, no son víctimas. La guerra es cosa de hombres. Nuestras madres reniegan a sus hijos por mancharse al coger los langostinos antes de repartirlos. "No disparéis más", chillan los niños de la guerra. Minutos después son cadáveres junto a las ruinas de sus casas.

Pilar Valero Capilla. ZARAGOZA

Se agota la paciencia

‘Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?’ Rememorando la famosa frase de Cicerón, la verdad es que nuestro Gobierno está abusando de la paciencia del personal, pues no hay cosa que sea más imperdonable que la mentira, y no hay una sola verdad en que apoyarse, pues primero era imposible pactar con Bildu, después los indultos, más tarde el pacto con Puigdemont y por último la ley de amnistía, hasta hace cuatro días inconstitucional y anatematizada por todos los socialistas, y no digamos el control a los jueces, única esperanza de que las cosas tomen el rumbo debido con su independencia. Es chusco ver cómo evolucionan todas las verdades en mentiras a cambio de un puñado de votos, pero dentro de poco habrá consulta en Cataluña sobre la independencia. Si no al tiempo. Los que están siguiendo los consejos de Arzalluz son los vascos, esperando que caigan las nueces que los catalanes han ido desprendiendo del árbol. Al final tendremos que tomarnos en serio lo de protestar y silbar al personal, que no soluciona nada pero por lo menos no se te queda cara de idiota.

Javier Sánchez Íñigo. ZARAGOZA

El Papa Luna, un gran jurista aragonés

Conocí la noticia de la presentación del libro ‘Los sillones de la Academia. Grandes juristas aragoneses’ por la comunicación del académico correspondiente Sr. López-Medel Bascones, y me presenté en la sede del Colegio notarial. La presentadora del libro, Sra. Bandrés y Sánchez-Cruzat, me invitó a recoger el libro. Me encantó la intervención del presidente de Aragón, en una defensa apasionada de la ley y la justicia, "antes las leyes que los reyes", pronunció. Cuando llegué a casa, me apresuré a leer las biografías de los grandes juristas aragoneses. Hay un denominador común en todos los personajes: el derecho. Por eso mi decepción fue enorme, porque entre los treinta personajes que dan título a cada uno de los sillones de la Academia Aragonesa de Jurisprudencia y Legislación no se encuentra Pedro Martínez de Luna y Pérez de Gotor, cardenal Luna, Benedicto XIII, aragonés anterior a todos ellos y de noble familia, que puso sus huestes al servicio de nuestros reyes, en aquellos lejanos siglos XIV y XV. Bien es cierto que al escribir la biografía del Conde de Aranda se cita a otros destacados aragoneses como el Papa Luna. Y digo yo, si no es de razón y de justicia haber incluido al pontífice aragonés Benedicto XIII, que estudió derecho, fue doctor en leyes y en cánones (decretos), que fue docente en Montpellier y que, por sus conocimientos jurídicos, defendió la legitimidad de su elección en aquellos convulsos tiempos del Cisma de Occidente, en los albores del Renacimiento. Y que, además, fue un referente en la Universidad de Salamanca, que fundó la de San Andrés en Escocia y la de Calatayud, siendo elegido Sumo Pontífice en la obediencia de Aviñón. Y posteriormente, ya en su destierro de Peñíscola, pudo intervenir de manera decisiva en la elección de Fernando I de Antequera, en el famoso Compromiso de Caspe, que después propiciaría la unidad de los reinos de Aragón y Castilla, embrión del nacimiento de España como nación. No seré yo quien discuta el prestigio, la relevancia y el estudio en pos de la ley, la justicia y los fueros de Aragón de esos treinta grandes juristas aragoneses; aunque algunos de ellos tuvieron un papel más trascendente en la política, en gobiernos, en la docencia, en la abogacía y en la magistratura.

José Javier Forcén Ruiz. ZARAGOZA

