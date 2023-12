Vuelve por Navidad

Los encuentros navideños son puro almíbar para quienes siempre tienen a su lado a sus seres queridos o acostumbran a estar acompañados, bien sea feliz o desdichadamente, de su soledad. Los reclamos publicitarios de estas fechas suenan a disco rayado cuando no se espera que nadie llene el espacio vacío si es irremplazable.

Pero los encuentros navideños huelen a turrón de almendra y saben a jamón cinco jotas cuando vuelve a casa tu hermana a quien hace un año que no ves. O cuando desciende del tren de la heladora estación de Delicias tu hijo al que no abrazas desde que se fue de Erasmus allá por septiembre. (Y vuelve el mismo día de diciembre que se fue su abuela, hace ya 17 años, dejando un hueco alicatado de gratos recuerdos). Por eso los reencuentros de estas fechas no son aptos para diabéticos. Salvo cuando una energía interior se ocupa de empujar los sentimientos hasta hacerlos brotar a flor de piel.

Seguro que Jaime Esaín está deseando abrazar amorosamente a su nieta Isabel cuando regrese de Londres por Navidad. Aunque sus piernas no puedan sostener su cuerpo, su cabeza rige suficientemente como para haber sido testigo de una de las mayores hazañas que ha protagonizado una aragonesa: representar a la Universidad de Cambridge en la entrega de premios de los Nobel en Estocolmo. Si hubiéramos titulado así el 28 de diciembre, muchos creerían que se trataba de una inocentada. Jaime llamó para agradecer a quien esto suscribe el artículo de la semana pasada. Y le hizo llegar un libro precioso, ‘Cuentos infantiles para mayores’, escrito por él e ilustrado por grandes pintores. Muchas gracias Jaime, eres muy grande, tanto como tu nieta.

(Puede consultar aquí los artículos escritos por Nuria Casas en HERALDO DE ARAGÓN)