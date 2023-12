Están ahí y nos persiguen y cuando creemos mantenerlos al margen se despiertan de pronto, en la noche (en contra de nosotros mismos que andábamos dormidos), y atacan de nuevo.

Se mueven en las sombras, al filo de nuestra sonrisa, y esperan un momento de debilidad para hacerse fuertes. Es un ejercicio de madurez y fortaleza mantenerlos a raya y es este un ejercicio con muchos kilos de resistencia. Elegimos entrenar. Este año ha sido entrenamiento.

Escuchaba el otro día un ‘podcast’ de Rosa Montero que decía que lo del sufrimiento en el artista para crear su obra era un mito: que todos, viviendo, tenemos bastante dosis. Que acumulamos pérdidas, rupturas dolorosas, desplantes suficientes para crear la mejor de las obras. La escuchaba y me parecía realmente interesante lo que contaba justo antes de quedarme dormido y poder haber sucumbido a las pesadillas o a alguno de esos fantasmas que conviven conmigo. No fue así. La diferencia reside en que, en lugar de ocultarlos, trato de aceptar que están ahí y que a veces coincidimos en espacio e inevitablemente me empequeñecen. Habitan donde habito y les planto cara, también en estas líneas. Les hago frente. Acumulamos pérdidas y también batallas y la heroicidad puede que resida en cómo respondemos a ellas y en si escogemos no hacer mal a los demás en la lucha. Si acaso algún bien. Fallaremos a veces. Puede que tengan forma incorpórea, pero no hemos de subestimarlos. Como estamos a final de año, brindemos por ellos. Y porque apenas notemos su presencia invisible en el siguiente.