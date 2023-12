Frutos rojos del bosque y vinos

Siempre leo con interés las críticas enológicas, sobre las que guardo un amplio dosier. La variedad de colores, sabores, aromas, recuerdos y retrogustos en vista, boca, memoria, paladar, etc., de los vinos, según los catadores, me resulta admirable. ¿Cómo es posible que un ser humano pueda conocer cómo huelen y saben tantas cosas?

Los ‘frutos rojos del bosque’ son los reyes de las reseñas. Supongo que se refieren a frutos rojos ‘buenos’ (arándanos, endrinas, fresas, grosellas o frambuesas), porque ¡ojo! en los bosques hay también muchos frutos rojos tóxicos (tejo, sauco, torvisco, rusco, acebo, etc.). Otras veces hablan de frutos negros, pero también hay frutos negros tóxicos, como muchos de los antes citados cuando maduran y alguno más (cornejo, durillo, emborrachacabras, etc.). A veces se mencionan frutos blancos (?).

La enorme variedad de sabores, olores y colores que son capaces de identificar los catadores de vinos resulta sorprendente para los legos

Constato también otras referencias frutales: fruta soleada (fuera del bosque, supongo), fruta tropical (mango, guayaba, lima, piña, lichi o maracuyá), frutas ácidas, frutos de hueso, frutos comunes (melocotón, albaricoque, plátano, melón, nectarina, membrillo, piña, naranja, limón, mandarina). La sutileza puede llegar muy lejos: "En nariz aparecen notas de melocotón blanco" (no amarillo ni naranja, no, ¡blanco!). A veces se habla de cítricos (en general) y otras de piel de naranja amarga o de corteza de limón. Y tampoco se olvidan los frutos secos (¿almendras, nueces, pistachos, pipas?).

En fin, que se mencionan todos los frutos imaginables excepto uno que se me antoja bastante importante cuando se trata del vino: ¡la uva! Como diría Trillo, ¡manda huevos!

Pero la afición botánica no acaba en los frutos: notas florales, flores blancas (¿azahar, jazmín, azucena?), flores marchitas, flores secas, plantas aromáticas (¿romero, tomillo, albahaca, menta, laurel, orégano?). Mención aparte merecen las maderas exóticas como la del sándalo o la del cedro (supongo que del Líbano). También se alude a las hierbas silvestres o a la hierba seca (heno es la palabra), ambas muy del gusto de las vacas pero no sé si tanto de los amantes del vino. Muy mencionadas son las especias, las dulces y las cálidas (?), aclarando a veces que se trata de vainilla, vainilla ahumada, jengibre, pimienta negra, pimienta blanca, clavo, etc. (un especiero completo, vamos).

Y a veces suenan un tanto

ridículas y es difícil comprender que ciertas características parezcan atractivas



A los que rechazan los vinos dulzones debo advertirles que algunos recuerdan a caramelo de miel, a miel, a frutas confitadas, a pan de higo, a pasas, a frutas escarchadas, a melocotón en almíbar, a pera en almíbar, a guindas en licor, a mermelada de moras o a piruleta (¿un vino para niños?). Si usted se va a tomar un vino a la hora del aperitivo, le prevengo de que algunos recuerdan a bollería, pastelería, café, chocolate o mantequilla y que, por tanto, parecen más apropiados a la hora del desayuno. El vino atabacado no se lo recomiendo a los que han dejado de fumar, sobre todo si lo han hecho recientemente. Los gustos pueden ser untuosos, sedosos, cremosos, grasos o aterciopelados. Si usted no puede con la piel del melocotón huya del vino aterciopelado. Y algunas otras menciones son: notas tropicales, salinidad, efluvios marinos, dejes yodados, color rubí con lágrima manchada (?), tonos cardenalicios (supongo que color púrpura), etc.

Pero no puedo terminar este asunto sin demostrar mi congoja por el sufrimiento que algunos catadores han tenido que padecer, en su formación, al verse obligados a probar ciertas cosas para luego poder decir que un vino huele, sabe o recuerda a madera tostada, a hidrocarburo (¿petróleo?), a grafito, a minerales (existen unos cuatro mil), a arcilla, a pizarra mojada, a piedra pómez, a tiza, a hoja de tomate, a cera (de abeja, claro), a cuero, a madera de anticuario, a silla de montar sudada. Sé que todo ello se debe a determinadas moléculas pero mi bisoñez en enología me impide comprender que un vino que huele o sabe a estas últimas cosas pueda ser a la vez bueno y caro. Pues sí puede ser: el otro día aparece en ‘El País’ (10 de diciembre) un artículo del gastrónomo y enólogo Jordi Luque titulado ‘Este vino huele a sudor de caballo (y me gusta)’. Perdónenme mi ignorancia.