Deseos de fin de año

Deseo que haya delfines en el Ebro. Y que acierten una quiniela de fútbol los dos mendigos que valoraban, en el paseo María Agustín, el juego de la Real Sociedad, dudando si le ponían triunfo o empate.

Uno llevaba camisa muy gastada, y, el otro, un jersey ancho, como sayal. Deseo que algunos semáforos en rojo no sean tan largos y que los trenes de Alta Velocidad acumulen menos retraso. Al hilo, recuerdo una noticia que leí este verano: un interventor y una mujer habían retrasado la salida de un tren en Tortosa tras mantener relaciones sexuales en la locomotora. ¡Qué lugar tan infrecuente! Deseo comprarle más cromos de fútbol al hijo de un amigo porque me regala los que le salen repetidos. Comprar esos cromos rejuvenece y es, lo confieso, un tratamiento contra las arrugas de la mente, que son peor que las del rostro. Deseo olvidar cuanto antes lo que escuché, a pesar del comportamiento brutal de Israel, a un padre palestino cuyo hijo había sido tiroteado: «La sangre de un mártir es una bendición».

Deseo que se equivoque la pequeña pintada que leí en la plaza Marco Polo: «11 de cada 10 promesas son mentira». Y que se haga una radiografía el muchacho que, cerca de allí, le confesaba a un amigo: «No entiendo por qué me dice que con ella soy una garrapata».

Hay preguntas de impacto. Recuerdo que a un militante de la extrema izquierda, poco extrema ya, le preguntaron si ellos iban a suprimir la Navidad. Deseo dormir sin almohada, a ver si me acostumbro. También deseo preparar, siguiendo la receta de Martín Berasategui, una hamburguesa de bogavante, pero aún no me atrevo.