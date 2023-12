Cartas al director de HERALDO: Cuando faltan los ánimos, hay que reaccionar

Cuando faltan los ánimos, hay que reaccionar

Cuando a una persona se le viene todo encima, le parece que todo le sale mal, lo ve todo negro, no se da ella misma ningún valor, le parece que todo le supera, el ánimo le quita las fuerzas, entonces no se levantaría de la cama, porque en esas circunstancias un pequeño esfuerzo es mucho para quien se siente de ese modo.

Les parece que ellos están estorbando, que es mejor morir antes que seguir luchando, la soledad les invade, piensan que la vida es una mierda. No hay derecho a cómo están viviendo, ya que no hay peor mal que el que nos damos a nosotros mismos. Algunos terminan en el suicidio por no saber superarse dándole la vuelta al derrotismo.

Tenemos que acudir al sicólogo a pedir ayuda, con fármacos y ‘tú sí que vales, en esa lucha interna en la que la solución depende en definitiva de ti mismo. Tienes que hacerte fuerte y darte a valer, con tesón, con sabiduría, tienes que luchar todos los días. Con personalidad y fuerza, nadie te pueda detener, que digan lo que quieran los demás, que tú mismo seas el piloto que dirija tu vida, que nada tiene mayor importancia que la que le quieras dar, que lo mas importante es el día a día y saber entender la vida. La lucha no debe cesar nunca, pues las grandes o pequeñas batallas hay que lucharlas a diario.

A los seres queridos que están contigo, apoyándote, no los olvides nunca, para los buenos ratos vale cualquiera, pero en momentos de apoyo y necesidad los que te tienden la mano y se preocupan por ti sufriendo contigo, esos sí que son los verdaderos amigos. Cuando hacemos un favor a alguien, nos podemos olvidar, pero cuando nos los hacen a nosotros, jamás les debemos fallar.

Mariano Remiro Monteagudo. ÉPILA (ZARAGOZA)

Rápida rectificación

Hace unos días HERALDO publicó una carta donde daba cuenta del ‘apagón’ sufrido por el Teléfono de Atención al Menor (teléfono contra el acoso escolar), dejando huérfanos de este servicio a víctimas, familiares y colegios. Un servicio en el que nuestra Comunidad había sido en su momento pionera a nivel nacional. Es de justicia reseñar que a las pocas horas de la publicación de la carta, los responsables de la Consejería de Educación, de quien dependen las subvenciones para su funcionamiento, retomaron el debate que había provocado su eliminación y adoptaron la decisión de rectificar tamaño error. Quisiera agradecer tanto el apoyo de HERALDO, con su publicación, como la agilidad de la Consejería en su rectificación. Cuando las cosas se hacen bien, o se hacen mal pero se rectifican a tiempo, hay que aplaudir a sus responsables.

Leonardo Martínez Expósito. ZARAGOZA

Resultados fiscales 2023

A escasos días de terminar el año es interesante ve lo conseguido respecto a algunas metas fiscales. En el Proyecto de Plan Presupuestario para 2023, elaborado en el otoño de 2022, el Gobierno planteó cerrar este año con un déficit no superior al 3,9% del PIB y un volumen de deuda pública por debajo del 112,4%. Las estimaciones más recientes se inclinan por un incumplimiento, aunque de magnitud moderada, de la referencia de déficit. Así, la Airef, Funcas y la Comisión Europea consideran que quedará en un 4,1% del PIB. Por su parte, las revisiones del PIB nominal han dado lugar a que la ratio perseguida para la deuda haya quedado desvirtuada, ya que su valor al finalizar 2022 se ha modificado hasta situarla en el 111,6% del PIB. En todo caso, la intención gubernamental era reducirla en 1,3 puntos porcentuales, lo que los distintos pronósticos dan por logrado con holgura, siendo la última previsión oficial que quede en el 108,1% del PIB. Eso sí, la mayor contribución a la consecución de este objetivo la realiza el deflactor del PIB, es decir, el incremento de los precios, y en términos absolutos el endeudamiento público sigue aumentado. Es preciso recalcar que desde 2020 las normas fiscales comunitarias y nacionales están suspendidas, por lo que el Gobierno ha gozado de discrecionalidad en su actuación y ha omitido el deber establecido en la Ley de Estabilidad Presupuestaria de presentar a las Cortes Generales el pertinente plan de reequilibrio. El componente ‘estructural’ del déficit es el referente básico para valorar la envergadura del desequilibrio de las cuentas públicas. El Gobierno espera que este año ese agregado sea el 4,2% del PIB. Por lo que atañe a la deuda en relación al PIB nominal, a pesar de su favorable evolución, nuestro país quedará como uno de los más endeudados de la UE. Antes de la pandemia, es decir, al terminar 2019, el déficit estructural era del 3,8% del PIB y la deuda del 98,2% del PIB. Por tanto, es innegable que, en cuanto a la situación fiscal, queda trabajo por hacer para recuperar los niveles de 2019, que ya de por sí eran preocupantes.

Enrique López Felipe. ZARAGOZA

El oso y el ganado

Una punta de ganado lanar como de mil cabezas está pastando en uno de nuestros puertos pirenaicos de alta montaña. Bastará con que una de ellas barrunte la cercanía de un oso, para que todo el rebaño cambie su comportamiento a modo pánico. Cualquiera que haya estudiado Zootecnia sabe que eso es cierto, y que en tal estado habrá abortos. También lo sabe cualquiera que tenga estudios de carácter técnico, no así quienes se formaron con enfoques más de Zoología. Cuando la Administración decide que sean estos últimos profesionales los que establezcan los protocolos para abonar los daños al ganado (y los abortos son grandes daños), estos no saben, o no disponen de medios para reconocerlos; y serán entonces los ganaderos quienes los sufran sin que nunca se les abonen (aun reconociendo, porque no lo pueden negar, que son muy reales con amenazas tan claras como la citada)

Juan Ramón Navarro Brun. ANSÓ (HUESCA)

Pasando la ITV

Leo que cualquiera puede acudir con un coche a la inspección técnica de vehículos aunque no sea su dueño. La ITV es de coches, no de conductores. Una cuñada mandaba a su padre a la inspección porque pensaba que al ser un señor mayor tendría más consideración el técnico; una idea falsa. Uno de cada cuatro coches que circulan por España son viejos, tienen más de 15 años. La ITV se ha vuelto más exigente por ello, y es que circular con un coche viejo es un riesgo. No veo razonable que si un señor mayor acude a la ITV con un coche viejo haga la vista gorda el técnico ante un problema importante del vehículo. Es igual que si el médico ordena unas pruebas a un paciente y a la vista de un resultado negativo no le recetara un tratamiento. Una inspección ha de ser seria.

Martina Pellejero Cuéllar. ZARAGOZA

