Cartas al director de HERALDO: Asia aventaja a Europa en educación

Asia aventaja a Europa en educación

Los imperios mogol, safawí y javanés fueron tres de los más poderosos del mundo en el siglo XVII. Sin embargo, todos ellos comenzaron a decaer en el siglo XVIII, por una variedad de razones: la creciente fragmentación política, el aumento de la corrupción, junto al incremento de la debilidad militar.

La región se dividió en una serie de estados más pequeños y menos poderosos. Esta debilidad fue aprovechada por Occidente para colonizarlos. Potencias europeas, como Gran Bretaña, Francia y Holanda, vieron la oportunidad de expandir su influencia y control sobre Asia. Hoy, estamos asistiendo a una invasión en sentido contrario, a través de la educación. En el informe PISA 2022, realizado por la OCDE, evaluó a 600.000 estudiantes de 15 años de 79 países y economías en lectura, matemáticas y ciencias. Los tres primeros puestos fueron ocupados por Singapur, Corea del Sur y China (Taipéi). Por contra, aquellos países de occidente que colonizaron el continente asiático han obtenido los siguientes resultados: Gran Bretaña (15 de media), Francia (24), y Holanda (28). A su vez, nuestro país, en lectura (puesto 31), matemáticas (29) y ciencia (32). Hoy, el viejo continente, otrora todopoderoso del escenario mundial, estamos siendo invadidos por una educación que es la verdadera arma de poder y conocimiento del presente siglo. La UE, y en particular España, deberían reaccionar ante estos resultados, porque la covid-19 ha afectado a todos los países del informe PISA. La única excusa pasa por no haber realizado las transformaciones educativas, de políticos y responsables educacionales. ¿Habrá reacción de las instituciones europeas? ¿Veremos en nuestro país una mesa para la transformación educacional?

Pedro Marín Usón. ZARAGOZA

Parada cancelada

La parada de autobús de avenida de Tenor Fleta, 35 de Zaragoza lleva anulada cerca de dos meses, con una obra comenzada pero paralizada. He cursado cuatro escritos al Ayuntamiento pidiendo solución –tan sencilla como poner una parada provisional unos metros antes–, pero ni caso. Uso, o usaba, esta parada más de trescientos días al año de regreso a mi domicilio, que está, por suerte para mí, a menos de cien metros. (Paso las mañanas en el centro de mayores Hogar San José). Ahora tengo que apearme una parada antes, y los años pesan tanto (dentro de dos meses cumplo noventa) que apenas aguanto la caminata a casa, y muchos días he creído que no llegaba. No me gustaría perderme la tertulia y mi partida de ajedrez con los amigos, pero sin ‘mi parada’ voy a tener que dejar de ir; todo, por la negligencia de alguien que, obviamente, no está a la altura de la responsabilidad que conlleva su puesto.

Alberto Pérez Gimeno. ZARAGOZA

Tecnología en las aulas

Hace ya unos meses, con el nuevo marco legislativo, comenzamos a escuchar la necesidad de un cambio tecnológico real, la obligación de los centros de elaborar un plan digital, garantizar un 80% del profesorado con alguna competencia digital docente, etc. Pues bien, como en la reconquista, que se inició de manera simultánea a la conquista musulmana, aparecen restricciones no solo a nivel educativo, sino político y social. Las comunidades autónomas comienzan a lanzar restricciones al uso del móvil en espacios educativos. Siguiendo con los símiles, podríamos hablar de la creación de ‘espacios libres de tecnología’, asemejando sus peligros a los del tabaquismo. A pesar de ello, no te olvides del aprendizaje competencial y, por ende, de la ‘competencia digital’. Y, como siempre en nuestro gremio, recurriremos a todo tipo de plataformas, herramientas, webs y aplicaciones si nos garantizan un aprendizaje de calidad en nuestro alumnado. Más motivador, interactivo y visual, que nos asegure cubrir todos los perfiles y estilos de aprendizaje. Mientras, esperaremos a que nuestras compañías telefónicas, que tanto nos han dado, sigan aplicando restricciones de uso en nuestros jóvenes, aunque implique alguna que otra pataleta.

Alberto Malo Rodríguez. ZARAGOZA

El cambio en Argentina

El pasado 10 de diciembre Javier Milei tomó posesión como presidente de la Argentina. Lo novedoso es que se trata de un economista representante de la Escuela Austriaca de Economía, ¿o tal vez deberíamos decir Escuela Española? Porque todo empezó en España, sobre todo con las ideas de Luis Saravia de la Calle, gran escolástico de la Escuela de Salamanca. Ideas que fueron olvidadas a favor de las de Adam Smith. Este es el primer representante de esta escuela económica que llega al poder de un país; y lo hace en Argentina, un país hermano sumido en una situación desesperada de crisis económica, y además recurrente en su reciente historia, acompañada de desastre social, que el socialismo local no ha hecho más que agravar. Esta corriente económica, antes de nada, pone en claro cómo deben ser la política y los políticos en general. A las diferentes cámaras de poder se las llama ‘honorable Cámara de Diputados’, ‘honorable Cámara de Senadores’. Viene del latín, de ‘ad honorem’; porque los que estaban allí trabajando por y para su país lo hacían gratis, por honor y orgullo, de la mejor forma que podían y sabían. A la Patria no se le cobra. Cómo han cambiado las cosas… El presidente electo de Argentina regalaba su sueldo de diputado. La idea que propugna es no tener el poder en las diferentes cámaras legislativas, sino devolver el poder al pueblo haciendo un Estado más pequeño y una sociedad más libre y por ende justa. Los cambios que va a hacer son duros y debe hacerlos como cuanto te quitas una tirita, de golpe y sin dudar. Los profundos cambios en un país de normal son lentos, como la maniobra de un transatlántico. Milei necesita cambios pronto o se le echará encima la duda sobre su nueva política y los políticos fracasados de siempre, que llevaron el país a la situación actual. Hay que desear a este querido país un cambio que les haga alcanzar el nivel mundial que se merecen y que hace muchos, muchos años tuvieron.

Juan Manuel Marín Orgaz. ZARAGOZA

Un gesto de amabilidad

Hay situaciones que te reconcilian con el ser humano. Voy en silla de ruedas y con oxígeno permanente. Hace unos días, saliendo de una visita médica en el hospital Miguel Servet, al cruzar hacia la Cámara de Comercio escuché detrás de mi lo siguiente: "¡Padre, venga aquí que vamos a cruzar!", "no, que voy fumando y ese señor lleva oxígeno. No quiero echarle el humo". Le di las gracias porque eso significa tener empatía, caridad o amabilidad (o todo junto). Situaciones así te hacen feliz el día.

Juan A. Fernández Martínez. ZARAGOZA

