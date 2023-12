La amnistía, en el Congreso

El primer debate del pleno del Congreso sobre la proposición de ley orgánica para amnistiar a los implicados en el ‘procés’, el que da paso a su tramitación inicial, ha vuelto a poner en evidencia el choque del bloque que encabeza el PSOE y el que lidera el PP.

El portavoz del Grupo Socialista, Patxi López, ha defendido la amnistía para «sembrar esperanza» y Alberto Núñez Feijóo le ha replicado recordando que el PSOE defiende ahora lo que negaba tajantemente hasta hace cuatro meses y recriminando a Pedro Sánchez su ausencia del Parlamento. Comienza una intensa tramitación de una ley que la mayoría de los españoles considera que es injusta y supone un privilegio. En todo caso, como ha señalado ya varias veces el presidente del Gobierno («hacer de la necesidad virtud»), la causa real de las medidas de gracia es ‘comprar’ los votos de ERC y Junts para armar tras el 23-J una mayoría que ha permitido al propio Sánchez seguir en la Moncloa.

Junts ha aprovechado el pleno de toma en consideración de la proposición de ley de amnistía para asegurar que la norma pactada con el PSOE «abre la vía para la negociación de tú a tú entre dos naciones, la catalana y la española». Es la forma que tiene el independentismo de seguir demostrando que la continuidad de Sánchez depende de ellos y de sus pactos.

Más allá de las innecesarias hipérboles en las que a veces caen el PP y, sobre todo, Vox, lo cierto es que la propuesta legislativa asume la retórica soberanista y la existencia de un conflicto en Cataluña, y no de una tradicional lucha por el poder, que debe dirimirse en unas elecciones autonómicas y no a través de una ley de amnistía de dudoso encaje constitucional. Por otra parte, si la ley fuera tan positiva como esgrime Patxi López no hubiera suscitado tantas críticas entre figuras y votantes socialistas.