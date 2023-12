Cartas al director de HERALDO: Pueblo pequeño, grandes problemas, gente amable

Pueblo pequeño, grandes problemas, gente amable

Mucho se habla de la España rural, de su despoblación, de la necesidad de protegerla y ayudarle en su mantenimiento, objetivos laudables y voluntariosos que suenan bien y a todos nos complacen.

De visita observamos en numerosas ocasiones el esfuerzo de sus vecinos en su mantenimiento, el cuidado de su historia, su amabilidad, el orgullo de haber sido cuna de algún famoso personaje, la belleza y el amor que destilan rincones floreados que manos cuidadosas rocían para nuestro encanto y disfrute. Nosotros, los visitantes, nos vamos encantados y los residentes se quedan con los problemas que supone vivir allí día tras día o año tras año. Para entenderlos bien sólo es necesario un pequeño detalle que ellos practican: vivirlos. En amable conversación te los cuentan, muchos de ellos sobradamente conocidos por nosotros, urbanos, que fríamente asentimos ya previamente ilustrados por innumerables medios. La narración es la misma en lugareños y visitantes, pero existe una notable diferencia que los nativos aportan de manera natural: la emoción de lo vivido y muchas veces sufrido. ¿Cómo competir con ellos al hablar de la sanidad, la enseñanza, la soledad o las comunicaciones? Todo esto lo comprobamos un grupo de amigos en un pequeño, diminuto y encantador lugar oscense, acogidos por un paisano que calmó nuestra sed de manera espontánea, reflejo de la solidaridad que allí se respira. Los sábados es fiesta local: los treinta residentes se reúnen para compartir una cena de hermandad en el club social en el que, entre otras cosas, se atisban las muestras del deporte rural por excelencia: el guiñote. Se dice que lo pequeño es hermoso y en este caso se cumple con generosidad: hermoso lugar y hermosa gente. Nos fuimos agradecidos y admirados. Muchas gracias, Atarés.

Francisco Alós Barduzal. ZARAGOZA

Homenaje de despedida

Como de bien nacido es ser agradecido, debo agradecer de todo corazón el sincero y sentido homenaje de despedida por jubilación que me dispensaron mis compañeros de FSIE Zaragoza, que es un sindicato independiente de enseñanza privada, concertada y de atención a la discapacidad, mayoritario en este sector a nivel autonómico y nacional. Fue una cena de despedida muy entrañable y con una compañía muy especial de amigos y amigas. Después de 22 años como profesor de Formación Profesional y otros 22 de liberado sindical, sólo puedo decir que acerté con mi profesión y con el sindicato que mejor iba a defender mis intereses. Realicé labores sindicales en años muy difíciles y con continuos cambios de leyes educativas y de gobiernos políticos de distinto signo. Tengo que decir que con todos ellos hemos ido avanzando, poco a poco pero con paso firme. Yo esa noche del 1 de diciembre no la olvidaré mientras viva, porque cuando uno se siente querido y respetado por los suyos todo es mucho más fácil en el trabajo. Gracias FSIE, por vuestra profesionalidad y por la búsqueda inequívoca del bien común en nuestro sector educativo.

Luis Solanas Cebolla. ZARAGOZA

El 30 de noviembre, día de la deuda

El pasado día 30 de noviembre se calificó en España como ‘el Día de la Deuda’. Se ha llamado así porque es a partir de esa fecha cuando se agotan todos los ingresos de las Administraciones públicas, se pasa a vivir del crédito y se genera deuda hasta el final del año 2023. No solo pasa en España, pues hay otros países, como Grecia o Portugal, en los cuales sucede esa misma situación, pero comienza ya en el mes de diciembre. Algunos ciudadanos no están informados de que la deuda pública española crece a un ritmo diario de 164 millones de euros, que supone un importe de 115.000 euros por minuto. Estos datos hacen que nuestro país sea el segundo de la Unión Europea en aumento de la deuda desde el año 2019. Y ello supone una deuda por ciudadano de unos 30.000 euros. Tampoco los datos de la Seguridad Social son nada buenos. España registra el mayor déficit de la Unión Europea y se ha multiplicado por cinco veces en los últimos años. Esto obliga a que los pagos de este organismo a partir del primero de octubre vayan a incrementar la deuda los días restantes hasta final del año 2023. Se deduce de todo lo expuesto anteriormente que las cuentas del Estado están en números rojos con las decisiones de este Gobierno y que, en vez de contener el gasto como hacen otros países, se dediquen a derrochar el dinero en subvenciones y regalos a sus partidarios o negociando con Cataluña, no solo la amnistía, sino el perdón de un importe de la deuda de 15.000 millones que deben al Estado.

José Martín Escudero. ZARAGOZA

Veinte líneas

Es legítimo hablar sin bulla, con modales, desde la sencilla ciudadanía. Del Gobierno, por ejemplo. Seré breve. Soy y me siento español y no querría verme en el ‘dictum’ de que una de las dos Españas me hiele el corazón. Quizá porque, aunque todos entendamos a Machado, hay en realidad tantas Españas como españoles. Es posible que esta filosofía básica suavizase el conflicto de quienes dicen –con inequívoco desdén– que no quieren ser lo que son y que el Gobierno dice querer resolver. Resolver es un verbo de semántica insolente, desmedida. ‘Stricto sensu’, sólo los problemas de matemáticas tienen solución, y no todos: en algunos sólo son viables soluciones aproximadas. ¿Tiene solución la falsedad? Los modos y el contenido de los debates parlamentarios –que ni el mejor western alcanza a emular– acreditan vigentes unas fobias antiguas que, por fortuna, en la convivencia ciudadana sólo los feligreses más devotos de cada secta política evidencian. Sorprende que al Gabinete actual no parezca inquietarle en qué medida contribuye él a la persistencia de ese deterioro como máximo representante político de la nación española y sí en cambio defienda machaconamente y sin sonrojo que el suyo es un Gobierno de progreso. Cierro el tema. Si Otegi y el resto de sus socios tienen prisa por conseguir logros –que hacen explícitos– en esta legislatura (echar al rey, proclamar la república e independizar políticamente a Galicia, Euskadi y Cataluña) eso quiere decir que resolver el conflicto –es decir, ceder sin más a esas pretensiones– va por ahí. Eso significa excluir a la ciudadanía del pronunciamiento sobre un tema que no es sobrevenido a las elecciones. Si con variables sólo al alcance de las castas políticas se considera que España es una suerte de Yugoslavia y que haríamos mejor en separarnos, plantéese abiertamente y que sea la nación española la que, en su caso, decida el suicidio colectivo dando paso, de nuevo, a taifas remasterizadas que busquen su honorable nombre ‘ad hoc’.

Javier Turrión Berges. ZARAGOZA

