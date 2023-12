Sentirse especial

Hace pocos días fui a comprar una carga para un bolígrafo y tuve la extraña sensación de sentirme especial, diferente, al hacer algo que no había hecho hacía muchos años, porque ahora lo habitual es recargar el móvil, la tablet o el coche, pero no un boli.

La sensación de sentirme especial me llevó a distintos comercios, kioscos o papelerías antes mucho mas comunes que ahora, en búsqueda de lo que quería obtener: la carga para un bolígrafo antiguo, propiedad de mi padre y que andaba por mi mesa escondido entre los diversos papeles, recortes o notas que se me van amontonando. La búsqueda me llevó hasta la ‘Estilográfica moderna’ un comercio situado en el casco histórico de nuestra ciudad en la que no solo encontré lo que buscaba, sino que, además, su dueño me arregló amablemente el sutil mecanismo del antiguo bolígrafo mientras me recordaba la importancia de escribir. Escribir desarrolla la creatividad y mejora nuestra capacidad cognitiva al ordenar los pensamientos ya que éstos se estructuran de manera diferente en nuestra mente cuando pensamos, los verbalizamos o los plasmamos en un papel. Alguien dijo que el mejor amigo del ser humano no es el perro sino el papel y el lápiz. Por eso la escritura terapéutica es una estrategia que se utiliza para modular las emociones y contribuye a reducir el estrés. A veces el placer de escribir, aunque solo sean 1.500 caracteres, se convierte en obligación, sin embargo, el acto de enfrentarse al papel en blanco resulta un desafío que al final siempre compensa.