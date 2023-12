Cartas al director de HERALDO: El belén menguante de la plaza del Pilar

El belén menguante de la plaza del Pilar

Zaragoza contó siempre con gran tradición belenista, pero desde 2008 optó por el belén gigante, si bien el germen data de la década de los setenta, con la adquisición de figuras de gran tamaño y haciéndolas visibles en una vasta superficie.

Una década más tarde, en 2018, y al parecer por motivos de seguridad, se redujo el tamaño de su superficie –al parecer su reducción no fue una cuestión económica o de interés, sino puramente técnica, si bien todavía era considerable–, 1.800 metros cuadrados, de los cuales 1.066 eran de zona ajardinada, con la colocación de diferente arbolado y plantas pequeñas. Un lustro más tarde, la superficie aún se ha reducido más. "Cosas veredes, amigo Sancho, que farán fablar las piedras", expresión que se atribuye al Quijote, aunque al parecer erróneamente (es más, aparece en el Cantar del Mío Cid), para expresar perplejidad o sorpresa ante un acontecimiento que no se esperaba. Y eso, sorpresa es que sea con un gobierno de derechas en el Consistorio zaragozano cuando todavía se reduce más la superficie del belén ‘más grande de España’. Nada que objetar a la muestra navideña con la artesanía y gastronomía local, con sus casetas de madera y su nieve impostada, o a las diferentes actividades que podemos encontrar –la pista de patinaje sobre hielo, el tobogán, el ‘dreamland’, la casa de Papá Noel o la gran bola de Navidad–, pero, señora alcaldesa, España es uno de los pocos países donde se conserva aún en todo su esplendor la tradición de montar ‘nacimientos’, ‘belenes’ o ‘pesebres’; de ahí que nos parezca de la mayor importancia mantener la majestuosidad de la representación del nacimiento de Cristo, verdadera esencia de la Navidad. ¡No, a la reducción del belén! Felices días y, pese a todo, no dejen de visitarlo.

Diego-León Guallart Ardanuy. ZARAGOZA

Purroy y el tren

Suelo apoyar iniciativas en favor de una sociedad más justa y una de ellas es la lucha de Purroy de Jalón para poder utilizar el tren como medio de transporte público. De Zaragoza a Calatayud es junto a Embid de la Ribera el único pueblo donde no paran todos los trenes de cercanías. El pasado domingo nos hemos manifestado y hemos viajado en tren hasta Morés para demostrar la necesidad de este medio de transporte. Lo curioso es que, viéndonos subir al tren, nadie ha venido para que abonásemos los billetes. Si tenemos en cuenta las conversaciones con la DGA, las continuas manifestaciones y la indiferencia hacia unos pueblos pequeños donde cada día el vivir se hace más difícil, habría que preguntarse cuáles son los objetivos previstos para el futuro de estos pueblos. En trayectos tan cortos el tren es el medio más adecuado para muchos usos, con personas tan mayores es lo único que pueden utilizar para ir al médico, visitas, etc. En una zona que puede ser turísticamente más aprovechada, es lamentable la irresponsabilidad política hacia unos grupos sociales a los que se les priva de un derecho simplemente por ser pueblos pequeños o no rentables. No podemos conformarnos con la indiferencia política para solucionar los problemas humanos, no queremos que se arruine un transporte público por la falta de rentabilidad, y más si no se cobra el uso. Nos negamos a pensar que no haya soluciones para un problema que tan solo necesita de buena voluntad. Hace casi treinta años y siendo concejal en mi pueblo, Morata de Jalón, ya proponía que los poderes públicos viajaran en transporte público para dar ejemplo. Quizá haya que preguntarse para qué sirve tanta burocracia que no da soluciones.

Antonio Maestro Gil. MORATA DE JALÓN (ZARAGOZA)

Una gran actriz

La noticia de la muerte de Concha Velasco no por intuida es menos triste. Es cierto que a todos nos ha de llegar el momento de partir. Y es cierto también que, en poco tiempo, tristemente, nos han abandonado varias glorias artísticas de nuestro país. Ella no era demasiado mayor y todavía podría haber vivido unos años relajada, disfrutando de su familia, pero imagino que la decadencia que conllevaba su enfermedad ya no le permitía ser la diva que siempre fue: la artista que había deseado y que consiguió ser. Y, como si fuera poco ser una grandísima actriz, también deseaba ser una artista polifacética, que cantó, bailó, presentó programas, etc. Pero, para mí y a pesar de los muchos papeles dramáticos que interpretó, yo me quedo con el de Santa Teresa de Jesús, personaje que de forma tan genial revivió ante nuestros ojos la simpar Concha Velasco: ‘alter ego’ de la santa de Ávila. Tan parecida a ella, tanto en carácter rebelde, de amor apasionado, anticipada a su época, moderna y, al mismo tiempo, espiritual y buena persona. Su vida dicen que no fue demasiado feliz y que su mayor disfrute lo vivió en los escenarios y en el cine. Gracias, admirada Concha, porque tan genial interpretación me acercó a la santa y me hizo admirar profundamente tu labor como actriz. Desde hoy una nueva estrella brillará en el firmamento y allí podrá reencontrarse, de nuevo, con el amor de su vida y con sus compañeros de reparto, tan queridos, que la acompañaron en sus muchas películas españolas, tan grandes como ella y que tan buenos ratos nos hicieron pasar a muchos de nosotros. La Inmaculada Concepción –que hoy se celebra– ha querido que su santo lo celebre muy cerca de Ella y junto a aquellos amigos que, seguro, la estarán aguardando, en una fiesta llena de indescriptible e inefable felicidad, libre, alegre y absolutamente perfecta; tanto como Concha lo fue en esta vida.

Mercedes Barranco Delgado. ZARAGOZA

Los lazos de la sanidad

Se aproximan fechas de felicitaciones expresas, de pensamientos telepáticos conducentes al recuerdo de personas apreciadas, de instantáneas fulgurantes, de cruces de postales con trazo torpe de una mano temblorosa que aún imprime deseos de esperanza contra la enfermedad y el dolor. En las salas de hospital, en las ucis, en esos enclaves en que se respira el desaliento ante la incertidumbre de un diagnóstico, en esos compartimentos reservados con goteros destiladores de humanidad, en mi familia se han fraguado lazos hospitalarios con vecinos agradecidos del box contiguo, de la camilla en que al lado descansaba el compañero al que la enfermedad y el miedo aún seguían acompañando, pero que sonreía cuando se le insuflaba en vena la sonrisa amable de los sanitarios aunados en su esfuerzo de no abandonar a nadie, la humilde ayuda de la familia del compañero de estetoscopio o la emocionada despedida, siempre celebrada a medias, de aquel que marchaba primero. Recuerdo a todos esos pacientes a los que todavía les suena el teléfono por Navidad para desearles aquello que unió la sanidad pública, un logro fabuloso de la sociedad por el que me sentí siempre orgullosa. Cuidemos a los que nos cuidan a todos, sin exclusión, pues la fragilidad compartida nos hace mejores.

María Portero Santabárbara. ALAGÓN (ZARAGOZA)

