Erosión democrática

Los equipos negociadores de Junts per Catalunya y el PSOE han celebrado su primera reunión, en el más absoluto secretismo, en un lugar de las cercanías de Ginebra (Suiza) bajo la supervisión de un verificador internacional. Lo único que se sabe es que han acordado que el diplomático salvadoreño Francisco Galindo ejerza como mediador para supervisar la negociación entre los socialistas y la formación independentista liderada por Puigdemont. Un partido de gobierno no debería aceptar nunca esa figura del mediador, impuesta por Junts, porque los secesionistas la utilizan para cuestionar la credibilidad del PSOE y con él, la del Estado. Además, dos partidos españoles no necesitan verse en el extranjero, sino que deben hacerlo en el Parlamento, donde reside la soberanía nacional. Unas reuniones opacas, en un país ajeno a la UE y con verificadores internacionales degradan la democracia española.

El PSOE y Junts se han emplazado a seguir negociando para dar con «una solución política al conflicto». Éstas han sido las únicas aclaraciones realizadas por los socialistas y los posconvergentes, que han distribuido una nota de prensa conjunta como mínima excepción a la opacidad que está envolviendo las conversaciones. Los secesionistas ya han puesto sobre la mesa su reclamación de celebrar un referéndum de independencia, además de exigir la concesión de un concierto económico como el vasco que permita a Cataluña recaudar el 100% de sus impuestos. Un Gobierno de una democracia plena no debe aceptar el chantaje de una minoría que, a cambio de siete votos, le obliga a participar en una mesa extraparlamentaria en un país extranjero, con la presencia de un verificador internacional y para abordar cuestiones muy relevantes como un posible referéndum de autodeterminación o el reparto del dinero de todos los ciudadanos.