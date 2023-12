Siempre he pensado que lo mejor que tienen los premios cinematográficos es que les dan una segunda oportunidad a muchas producciones. Cuando en febrero de este año ‘20.000 especies de abejas’ acudió al Festival de Berlín, poco se sabía de la primera película como directora y guionista de Estíbaliz Urresola.

Allí se llevó el Oso de Plata a la mejor interpretación, que fue para Sofía Otero, la actriz protagonista, de poco más de 8 años. Más galardones puede lograr este interesante trabajo el próximo mes de febrero en Valladolid, donde se entregarán unos Goya en los que la historia de un niño que siente que no lo es y que no nota como propio su cuerpo ha logrado hasta quince nominaciones.

Como ocurre en todo concurso y festival, en la próxima edición de los Goya los resultados serán los que hayan decidido los académicos, pero nadie podrá arrebatarle ya a este delicado, sutil y hermoso filme de Urresola su segunda oportunidad de ser visto por muchos más espectadores. En su categoría como mejor película tendrá enfrente otras cuatro obras destacadas, como ‘Cerrar los ojos’, que aspira a once premios y con la que un Víctor Erice que recuperamos para el cine habla del presente y del pasado, de la memoria perdida, de la melancolía y la nostalgia. O como la deliciosa y envolvente ‘Saben aquell’, de David Trueba, también con las mismas candidaturas; ‘La sociedad de la nieve’, de Bayona, con trece nominaciones y que, me huelo, se hará con los premios más técnicos, y ‘Un amor’, de Isabel Coixet. Y conste que estas no son las únicas buenas muestras del cine español de 2023.