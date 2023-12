Cartas al director de HERALDO: Viaje a México reivindicando al Papa Luna

Viaje a México reivindicando al Papa Luna

El retraso del vuelo Madrid-Guadalajara impidió la participación de la primera presentación del libro ‘Benedicto XIII y la Universidad de Salamanca’, suplida brillantemente mi presencia por Óscar González Luna.

Un énfasis especial en nuestra reivindicación ante el Vaticano para que la Iglesia rehabilite la figura y la personalidad de nuestro Pontífice aragonés, contando también con el esfuerzo de los familiares mexicanos. Ellos investigan y agradecen que las Constituciones de la Universidad de Salamanca hayan sido el traslado de sus enseñanzas a las universidades hispanoamericanas, fundamentalmente por medio de los juristas y teólogos Francisco de Vitoria y Suárez, que fueron la primera piedra del desarrollo de los derechos humanos, referidos en los siglos XVI y XVII a los derechos del pueblo indígena. En la programación de esta ‘evangelización’ en el estado de Jalisco nos desplazaremos a Autlán de la Grana, donde reside la mayor parte de los familiares desde 1730. Allí presentaremos nuevamente el libro y tendremos un amplio coloquio en el Centro Universitario de la Costa Sur, convocado por el presbítero Tomás Bobadilla. Este viaje, verdadera peregrinación a tierras mexicanas, nos ha permitido llevar recuerdos de nuestra tierra zaragozana a Gloria Borobio, religiosa mercedaria de Berriz, ya anciana, que ha misionado en las selvas centroamericanas; alguna jota y unas frutas de Aragón la hicieron feliz. Y con un familiar del torero Jaime Ostos, D. Leopoldo Ortiz Ostos, industrial de la caña y del azúcar, exquisito conocedor del flamenco y de la tauromaquia. Y continuaremos, una vez en Zaragoza de nuevo, con esta misión apoyada por la Fundación Ibercaja, el Ayuntamiento de Illueca y la Universidad de Salamanca; que se inició con la generosidad de la viuda e hijos de D. Eugenio García Zarza.

José Javier Forcén Ruiz. ZARAGOZA

Don Rafael y el jamón

Hablar de mi abuela es recordar la forma de vivir de antaño. Me pregunto cómo superaría la gente tanta miseria de esa época. Mi abuela Felisa era una superviviente que sacó adelante a cuatro hijos de buena posición económica en la época siguiente. Su cuerpo, doblado por un cruel reúma, siempre vestida de medio luto y con delantal, con dos bolsillos, en uno llevaba un coscurro de pan que rascaba sin dientes, en el otro llevaba un monedero manoseado con pesetas que repartía entre los nietos. Administraba su escasa economía con una lúcida cabeza. El médico, don Rafael, la visitaba una vez al mes con varios estudiantes de medicina y no le permitía pagarle. Los esperaba sentada en un sillón orejero en el comedor, frente a un trinchante con un televisor Marconi y una capilla de la Virgen del Pilar con velas encendidas. Don Rafael comprobaba su deterioro físico, que explicaba a los futuros médicos. No permitía que le pagase una iguala ni que le hiciera regalos. Pero mi abuela, orgullosa, le quería regalar un jamón de pata negra a final de año, que el charcutero, al que le pagaba mes a mes, le guardaba. El jamón se encontraba encima de la mesa y mi abuela, contenta, le decía a don Rafael que era para él. Como siempre, don Rafael le decía, "abuela, le agradezco el regalo pero el jamón se lo come usted porque buena falta le hace".

Pilar Valero Capilla. ZARAGOZA

No todo vale

Cuento del rey desnudo. Mis nietos, muy atentos y la típica pregunta: ¿pero nadie le dice nada de que va desnudo? Siempre pasa que el que manda no se entera o son los palmeros de alrededor los que mantienen el relato, como se dice ahora, y nos hacen pasar vergüenza a los que vemos la escena. Aunque el rey del cuento fuera vestido, podía ser un sicópata, un narcisista o un Maquiavelo, al que los mismos palmeros aplaudirían cualquier ocurrencia. A nadie nos gustaría tener un personaje así de presidente de nuestra comunidad, por ejemplo. Se imaginan… por la piscina comunitaria luciendo palmito el presidente y los vecinos, alrededor, coreándolo. ¿A qué no? Pues eso, no todo vale.

Adolfo García Hernández. FUENTES DE EBRO (ZARAGOZA)

Vecinos ruidosos

Fue la fiesta de inauguración del piso de los nuevos vecinos. Duró desde las 15 a las 24. Lo normal. Se oyeron voces, risas, gritos, arrastre de muebles y zapateados varios. Luego el grupo salió fuera y los anfitriones regresaron a las 2, cuando se escuchó el último taconeo. Luego estuvieron media hora comentando antes de acostarse. El último mes y medio las obras de reforma han supuesto diez horas al día de taladros, martillo y escoplo, radiales, picos y aspiradora. Las opciones son básicamente aguantarse o tomar medicación para el estrés y el insomnio. La normativa municipal de ruido es papel mojado. En España se considera normal el derecho a divertirse de los jóvenes y de cualquiera a salir y entrar a casa dando un portazo o de tener un perro sin educar que ladre a cualquier hora.

Miguel Lorenzo Lizalde. ZARAGOZA

Escasa comida en el comedor

Desde hace meses el menú del comedor escolar del colegio de Novallas es escaso y poco equilibrado. Hemos asumido que la presencia de verduras frescas sea testimonial, limitándose prácticamente a la lechuga de las guarniciones, hemos asumido que las porciones de carne y pescado sean cada vez más pequeñas (una pequeña salchicha fresca por niño, por poner un ejemplo), pero por si no teníamos bastante, esta semana hemos alcanzado la sublimación de la desidia, el miércoles no llegó ni una minisalchicha por niño, las han tenido que partir en trocitos para que a todos les llegue alguno. En el mes de septiembre, los padres y madres de alumnos que asisten al comedor dirigimos un escrito a la dirección del centro exponiendo nuestra preocupación por los derroteros que estaba tomando el comedor, tras varios meses constatando que nuestros hijos salen ávidos de algo que llevarse a la boca ¡a las 3 de la tarde!, cuando están recién comidos. Solicitábamos poder asistir algún día al comedor para valorar la calidad y cantidad de comida que se les brinda a nuestros hijos, pero tras dos meses de espera no hemos recibido respuesta por parte de la administración educativa y el problema de la comida, lejos de resolverse, se ha agravado. Nuestros hijos asisten a ese servicio de comedor en el bien entendido de que se les va a proporcionar una alimentación saludable y suficiente, cuando no está siendo así. La administración educativa hace mutis por el foro, y mientras tanto se llenan la boca diciendo lo mucho que apoyan la educación y el mundo rural. Somos pocos, lo sabemos, pero si no hacen algo seremos menos. En resumen, un servicio de comedor vergonzoso que no facilita la conciliación a las familias ni ayuda a mantenerlas en el mundo rural.

Roberto Soriano Marco. NOVALLAS (ZARAGOZA)

