Crecer (en el léxico futbolístico)

Hace casi cuatro meses que ha comenzado la temporada de futbol y pronto empezaremos a leer y oír que tal o cual equipo tiene que empezar a ‘crecer’. Un verbo, ‘crecer’, propio de la jerga ‘valdanista’, que quizás convendría revisar.

Como es sabido, ‘crecer’ es aumentar de tamaño. En el caso de las empresas el aumento del tamaño se puede referir al capital, a la mano de obra, a la productividad o a otras cosas. Una ciudad puede crecer en número de habitantes, en extensión o en zonas verdes. En el caso de las personas crecer es aumentar de tamaño a lo alto, en estatura, porque crecer a lo ancho se llama engordar. En este artículo nos ocuparemos de otra extravagante acepción actual del verbo ‘crecer’.

En el ámbito del fútbol y de otros deportes se ha puesto de moda hacer un uso

abusivo del verbo ‘crecer’



En el ámbito del futbol se viene imponiendo la utilización del verbo ‘crecer’ como un vergonzante eufemismo para no decir ‘mejorar’, ‘superarse’, ‘perfeccionarse’, ‘progresar’, ‘ir a más’, etc., lo que supondría un reconocimiento implícito de que el deportista o el equipo están mal, van mal o simplemente que son muy malos (deportivamente hablando, claro). Y ‘crecer’ tampoco significa ‘subir’ ni ‘ascender’ (en una clasificación por ejemplo). He recopilado muchos ejemplos de este ‘crecer’ en el ámbito futbolístico (aunque los tengo también de otros deportes).

Un jugador sobre su equipo: "Tenemos que crecer desde atrás" (y tan desde atrás, el equipo iba entonces el 3º por la cola). Un entrenador, después de un empate: "El equipo sigue creciendo" (de haber ganado aquello hubiera sido un auténtico estirón). Sobre otro entrenador: "El técnico no ha aceptado la oferta de renovación ateniéndose a la fatiga mental y a la necesidad de seguir creciendo como entrenador" (?). El presidente de un club con apuros económicos: "Hay jugadores interesantes del equipo en el mercado. Si vendemos no es para crecer, sino para tapar agujeros" (es decir, para ‘crecer’ pero solo económicamente). Tras un empate de la selección española: "La España de los cambios debe crecer y elevar su autoestima para vencer" (si eliminamos ‘crecer y’ la frase quedaría perfecta). Otro sobre la selección española: "Exigente partido amistoso en Lisboa de una selección en crecimiento" (¿mejorando?). Un director deportivo: "Debemos ser exigentes para seguir creciendo" (muchos equipos no son exigentes y por eso no ‘crecen’). Deseos de un diario con respecto a un próximo partido: "Una victoria para continuar creciendo en casa" (al menos hay que ‘crecer’ en casa, claro). Un jugador, durante una concentración de verano, reconoce: "El año pasado crecí como jugador" (él ‘creció como’ jugador, pero a su equipo le faltó el canto de un duro para bajar). Otro jugador: "Siempre hay que mejorar", pero añade que "hay margen para crecer". Hace unos días, y sobre futbol femenino: "El Madrid prueba su crecimiento en Montjuïc" (no ‘creció’, el Barça le endosó 5-0).

Sería preferible hablar, de manera más normal y llana,

de mejorar, perfeccionarse, superarse, esforzarse más o gestionar mejor



Pero el colmo del ‘crecimiento’ lo tengo registrado en Messi, un jugador que tras 17 años en Primera de la Liga española, siete veces Pichichi y con un más de 700 goles en su carrera, declaró a una TV en sus últimos días en España: "Me interesa seguir creciendo a nivel de goles". ¡Pero qué más quiere este chico! Y sobre la expresión ‘a nivel de’, ilustres lingüistas la califican de peregrina y ridícula (opino lo mismo).

Pero seamos justos, lo de ‘crecer’ ya no es exclusivo del mundo deportivo. Se está extendiendo a otros ámbitos, aunque curiosamente casi siempre entre la gente del famoseo y añadiendo un ‘como’: "Estoy creciendo como actor (o como actriz)", "estoy creciendo como cantante" o esa cursilada de "estoy creciendo como persona", que no se sabe muy bien lo que quiere decir.

Volviendo al futbol, por favor, déjense de ‘crecer’ y otros subterfugios lingüísticos y hablemos con normalidad de mejorar, de perfeccionarse, de superarse, de esforzarse más, de gestionar mejor, etc. Los aficionados de algún equipo llevamos ya muchos años en los que si nos ‘crece’ es la desesperanza. Otro día podemos hablar del ‘hambre’ (otro valdanismo) de algunos jugadores y entrenadores.