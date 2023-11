Cartas al director de HERALDO: El Gordo de Navidad, la intuición y la IA

El Gordo de Navidad, la intuición y la IA

Ante la proximidad del sorteo de la lotería de Navidad, los adivinos ponen en marcha su maquinaria para averiguar en qué número caerá el gordo. Esta lotería goza de una gran fama a pesar de la variedad de loterías que existen en España y de las escasas posibilidades de que toque el gordo, el 0,001%.

La oferta es muy extensa, raro es el comercio o el bar que no tiene una serie para ofrecer a sus clientes. En esta ocasión, como era previsible, ha intervenido también la inteligencia artificial y ha señalado el número 03.695. Este anuncio ha hecho que agotara en la administración de Elche que lo tenía. El Chat GPT señala a otro número parecido, el 02.695. Unos compran un número según aconseje su intuición, por una terminación que les guste, por alguna fecha señalada particular o histórica, o aceptan el que elija el vendedor. Rechazar un número porque por feo o porque sea bajo es mala práctica. Algunas de las combinaciones más buscadas son la coronación de Carlos III de Inglaterra (06.523), el día en que Carlos Azcaraz ganó Wimbledon (16.723) o cuando se celebraron las elecciones generales (23.723). A mí no me gusta el número 3, pero no rechazaría un número que acabase en esa cifra, por si acaso. El número 73.920 está agotado en las cinco administraciones que lo vendían porque un vidente publicó un vídeo en Tiktok en el que aseguró que se le apareció en un sueño. La gente se deja embaucar por cualquier charlatán de las redes sociales. Según cuentan las crónicas, el primer sorteo de la lotería de Navidad sucedió el 18 de diciembre de 1812, en Cádiz. El primer gordo tocó al número 03.604 y el premio ascendió a 8.000 reales. La persona agraciada sólo había invertido 40 reales. Desde 1992 se celebra el 22 de diciembre.

Antonio Nadal Pería. ZARAGOZA

El PSOE y la Constitución

Catorce horas de debate de investidura en la televisión, que ya son ganas, me he tragado. Ya tenemos presidente. Y un diputado aragonés, Herminio Sancho, que ha sido protagonista no por su brillante oratoria o dotes parlamentarias, que no las tiene, sino porque unos energúmenos le han tirado un huevo a la cara. En la anterior sesión, la del intento de investidura de Feijóo, también tuvo su momento de gloria cuando se equivocó en la votación y dijo sí en lugar de no. No entraré a valorar cada una de las intervenciones de los diferentes portavoces y del presidente. Lo que sí quiero resaltar es mi indignación por la manipulación que ha ejercido el PSOE. Hace unos meses, el presidente y distinguidos socialistas expertos en Derecho Constitucional, no se cansaban de decir por todos los medios que la amnistía no era posible, era anticonstitucional, no cabía en nuestro Estado de derecho. Ahora dicen que es muy constitucional y ‘mucho’ constitucional. Utilizar la Constitución para decir una cosa y su contraria según les convenga es indecente. Han aprendido del diputado Herminio Sancho que dijo sí cuando antes dijo no. No hubiera sido de extrañar que el presidente lo hubiera nombrado ministro de algo, no por sus conocimientos, que no los tiene, sino por su capacidad para cambiar de opinión según convenga.

Evaristo Torres Olivas. Villarquemado (Teruel)

Queja sanitaria

Me gustaría hacer pública una queja presentada al departamento de Salud del Gobierno de Aragón, acerca de la atención que se presta en el centro de salud del barrio Jesús en horario de tarde. El pasado lunes día 6 de noviembre acudimos al CS Barrio Jesús a las 18.00 y a mi hija de 3 años se le denegó la asistencia en el pediatra de urgencia del centro "por estar a tope y no poder atender a más niños". Acto seguido se nos derivó al hospital Miguel Servet, con la alternativa de darnos cita para el día siguiente. Diagnóstico tras una hora y media en urgencias y tres horas de llanto y molestia de la pequeña: otitis.

Jorge Martín Martín. ZARAGOZA

Los agricultores se la juegan

¡Qué frustrante es ver pasar borrasca tras borrasca y que no dejen lluvia tras tantos meses de esperarlas! Y es que aquí, a sotavento de los frentes atlánticos y del sur que predominan desde hace tantas semanas, el Moncayo –y el resto de la Cordillera Ibérica, imagino, puesto que no veo la información meteorológica para mantener la esperanza porque en los últimos años es terrorífica y solamente da disgustos– mantiene a las nubes apelotonadas tras de sí y sólo deja pasar fuertes vientos de una calidez realmente desagradable a estas alturas del otoño. Estando en época de siembra, los agricultores (y también los escasísimos ganaderos que han quedado), se la juegan porque están tirando su dinero con la desesperanzada sospecha de que tanto temporal quede al final en agua de borrajas (¡si al menos nos quedara el agua de esta clase...!) Y sería el segundo año sin cosechar apenas y sin pastos... ¡el desastre para el sector primario de la comarca del Moncayo y para el resto de los gremios que viven gracias a él! Menos mal que dentro de lo malo, aún podemos agradecer a la particular geología de la comarca el que al menos, si sigue lloviendo en Castilla, el regadío quizá disponga del agua más o menos contaminada por los agentes biológicos o químicos provenientes de la industria castellana que se filtra a través de Vozmediano y el resto de las fuentes moncaínas tal como asegura el dicho: ‘Moncayo ladrón, que robas el agua a Castilla y se la das a Aragón’.

Carlos San Miguel Echeverría. TARAZONA (ZARAGOZA)

El Sereno

Bellos recuerdos los del Sereno, aquellos que, al caer la noche, en nuestra reducida ciudad de Zaragoza, iba de pequeña, caminando hacia casa con mis padres y, llegando al portal donde vivíamos entonces (allá por finales de los 60)..., gritabas en alto su nombre tocando palmas. De repente, a esa llamada en grito, veías aparecer a lo lejos, en la oscuridad, con su uniforme bien plantado, su gorra de plato, el silbato colgando y un manojo de llaves en la mano, a la persona que con ese tintineo característico, qué del chocarse las unas con las otras, metía la que correspondía en tu cerradura y te abría el portal para acceder al rellano de tu vivienda. Qué tiempos pasados en los que no tenías llave propia de tu portal. Hoy, no sé por qué, ni el motivo, esa escena, ese pasar del tiempo en mi recuerdo, te ha traído hasta mi memoria. Felices años aquellos, ahora te sorprende lo que antaño era tan natural. Eran otros tiempos, ni mejores ni peores; eran otros, los de antes.

Nuria Marruedo López. ZARAGOZA

